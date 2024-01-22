scorecardresearch
4,000 पुलिसकर्मी, चप्पे-चप्पे पर CCTV से नजर... अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर Noida में अलर्ट

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Jan 22, 2024 12:29 IST
अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर गौतमबुद्ध नगर पुलिस अलर्ट मोड पर है
अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर गौतमबुद्ध नगर पुलिस अलर्ट मोड पर है

अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर गौतमबुद्ध नगर पुलिस अलर्ट मोड पर है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा समेत पूरे जिले में 4,000 से अधिक पुलिस कर्मियों की तैनाती के साथ सिक्योरिटी कई गुना बढ़ा दी गई है। इसी के साथ प्रमुख मंदिरों और विभिन्न बाजारों में भी बहु-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि गलत सूचना या सामग्री के प्रसार पर नजर रखने के लिए फेसबुक, X, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफार्मों की निगरानी भी बढ़ा दी गई है। गौतम बौद्ध नगर के पुलिस आयुक्त लक्ष्मी सिंह ने सोमवार को अयोध्या में श्री राम लला प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के दिन के मद्देनजर अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी तरह की चूक न हो। 

Also Read: Ram Mandir: प्रभु राम को बेहद पसंद हैं ये भोग, आज घर में पूजा कर चढ़ाएं ये प्रसाद

एक न्यूज एजेंसी की मानें तो गौतमबुद्धनगर में पूरे पुलिस कमिश्नरेट को तीन सुपर जोन, 10 जोन, 26 सेक्टर में विभाजित किया गया है। 350 अतिरिक्त पुलिस बल और पीएसी की दो कंपनियां पुलिस स्टेशनों को आवंटित की गई हैं। कानून व्यवस्था के लिए लगभग 4,000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है।जबकि खोजी कुत्ते, तोड़फोड़ रोधी और बम निरोधक दस्ते रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, मेट्रो स्टेशनों, मॉल और बाजारों की जांच कर रहे हैं। स्थानीय स्तर पर स्थापित पिनाका कमांडो टीम को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रखा गया है। डायल 112 के 150 चार पहिया, 160 दोपहिया और 116 दो/चार पहिया वाहनों को निगरानी रखने के लिए रखा गया है। पुलिस के अनुसार, सोमवार को नोएडा और ग्रेटर नोएडा में वाहनों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए 325 यातायात कर्मियों को तैनात किया गया है। 

पुलिस अधिकारी ने कहा, 'इसके अलावा अंतरराज्यीय सीमा पर 20 स्थानों पर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की जांच की जा रही है।' इसके अलावा, जिले के सभी धार्मिक स्थलों पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। पुलिस अधिकारी ने कहा, 'असामाजिक तत्वों के किसी भी बुरे प्रयास को रोकने के लिए 60 टीमों का गठन किया गया है जो रात 3 बजे से सुबह 6 बजे तक धार्मिक स्थलों के पास स्थिति पर नजर रखेंगी। '

Jan 22, 2024