Ram Mandir: प्रभु राम को बेहद पसंद हैं ये भोग, आज घर में पूजा कर चढ़ाएं ये प्रसाद

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Jan 22, 2024 10:28 IST
आज रामभक्तों का 500 साल का इंतजार खत्म होने जा रहा है

आज रामभक्तों का 500 साल का इंतजार खत्म होने जा रहा है। 22 जनवरी यानी आज राम मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। पीएम मोदी रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। ट्रस्ट ने कई लोगों को आमंत्रित किया है। राम मंदिर के साथ-साथ पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजा दिया है। अगर आपको राम मंदिर का आमंत्रण नहीं मिला है तो आप घर में ही प्रभु राम की पूजा कर उनका आशीर्वाद पा सकते हैं। आप राम जी को उनके पसंद का भोग लगाकर प्रसन्न कर सकते हैं। 

Also Read: Ram Mandir: अयोध्या ही नहीं इस देश में भी हुआ प्राण प्रतिष्ठा समारोह, इस शहर को मिला पहला राम मंदिर

खीर

कहा जाता है कि भगवान राम का प्रिय भोग खीर को माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब प्रभु राम और सभी 4 भाइयों का जन्म हुआ था तो खीर बनाई गई थी। ऐसे में प्रभु राम की पूजा में खीर का भोग लगाना काफी शुभ माना जाता है। आज के दिन आप घर में राम जी को प्रभु राम को खरी को भोग अवश्य लगाएं। 

इन चीजों का भोग भी होगा फलदायी

घर में राम जी की पूजा करने के बाद आप खोए की मिठाई, गुलाब जामुन, कलाकंद का भोग लगा सकते हैं। ऐसा करने से प्रभु राम आपसे प्रसन्न होंगे। इसके अलावा आव धनिया पंजीरी, पंचामृत का भोग भी लगा सकते हैं। 

इस फल का लगाएं भोग

पौराणिक कथाओं के मुताबिक भगवान राम जब वनवास पर गए थे तब उन्होंने जंगल में कंदमूल खाया था। ऐसे में आप कंदमूल के फल का भोग प्रभु राम जी को लगा सकते हैं। इसी के साथ आप सबने माता शबरी वाला प्रसंग तो जरूर सुना होगा। कोई बेर खट्ट नहीं निकले इसलिए माता शबरी ने सभी बेर जूठे कर दिए थे। इसके बार प्रभु राम ने इन जुठे बेर का सेवन कर लिया था और उन्होंने कहा था कि ये बेर जूठे नहीं बल्कि मीठे हैं। इसके चलते आप बेर का भोग भी राम जी को लगा सकते हैं। 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। BT Bazaar इसकी पुष्टि नहीं करता है।)

Jan 22, 2024