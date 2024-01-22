Ram Mandir: अयोध्या ही नहीं इस देश में भी हुआ प्राण प्रतिष्ठा समारोह, इस शहर को मिला पहला राम मंदिर

scorecardresearch
बता दें अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव विश्व भर में हिंदू समुदाय धूमधाम से मना रहा है। अमेरिका में स्थित सैकड़ों की संख्या में मंदिर एक सप्ताह तक जश्न मनाने की तैयारियों में जुट गए हैं। हजारों की संख्या में भारतीय अमेरिकियों के इस सप्ताह से शुरू होने वाले कई कार्यक्रमों में भाग लेने की संभावना है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Jan 22, 2024 10:03 IST
मेक्सिको के क्वेरेटारो शहर को पहला भगवान राम का पहला मंदिर मिला है
मेक्सिको के क्वेरेटारो शहर को पहला भगवान राम का पहला मंदिर मिला है

अयोध्या में आज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजना होना है। देश भर में राम भक्ति की धुन सुनी जा सकती है। लेकिन भारत के अलावा एक देश और है जहां भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया. अयोध्या में 'प्राण प्रतिष्ठा' समारोह की पूर्व संध्या पर, मेक्सिको के क्वेरेटारो शहर को पहला भगवान राम का पहला मंदिर मिला है। भारत में मेक्सिको की एंबेसी ने एक्स पर इसकी जानकारी दी गई हैं। एक ट्विट में बताया गया कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह भारत से लाई गई मूर्तियों के साथ संपन्न हुआ। एंबसी ने एक्स पर लिखा, 'प्राण प्रतिष्ठा' समारोह एक अमेरिकी पुजारी द्वारा मैक्सिकन मेजबानों और भारत से लाई गई मूर्तियों के साथ किया संपन्न हुआ। पूरे हॉल में प्रवासी भारतीयों द्वारा गाए गए भजनों और गीतों की गूंज से वातावरण दिव्य ऊर्जा से भर गया। 

विश्व भर में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की गूंज

