Ram Mandir: अयोध्या ही नहीं इस देश में भी हुआ प्राण प्रतिष्ठा समारोह, इस शहर को मिला पहला राम मंदिर

अयोध्या में आज राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आयोजना होना है। देश भर में राम भक्ति की धुन सुनी जा सकती है। लेकिन भारत के अलावा एक देश और है जहां भगवान राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया. अयोध्या में 'प्राण प्रतिष्ठा' समारोह की पूर्व संध्या पर, मेक्सिको के क्वेरेटारो शहर को पहला भगवान राम का पहला मंदिर मिला है। भारत में मेक्सिको की एंबेसी ने एक्स पर इसकी जानकारी दी गई हैं। एक ट्विट में बताया गया कि मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह भारत से लाई गई मूर्तियों के साथ संपन्न हुआ। एंबसी ने एक्स पर लिखा, 'प्राण प्रतिष्ठा' समारोह एक अमेरिकी पुजारी द्वारा मैक्सिकन मेजबानों और भारत से लाई गई मूर्तियों के साथ किया संपन्न हुआ। पूरे हॉल में प्रवासी भारतीयों द्वारा गाए गए भजनों और गीतों की गूंज से वातावरण दिव्य ऊर्जा से भर गया।

विश्व भर में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की गूंज

बता दें अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव विश्व भर में हिंदू समुदाय धूमधाम से मना रहा है। अमेरिका में स्थित सैकड़ों की संख्या में मंदिर एक सप्ताह तक जश्न मनाने की तैयारियों में जुट गए हैं। हजारों की संख्या में भारतीय अमेरिकियों के इस सप्ताह से शुरू होने वाले कई कार्यक्रमों में भाग लेने की संभावना है। अमेरिका के हिंदू विश्वविद्यालय के अध्यक्ष कल्याण विश्वनाथन ने एक ब्लॉग पोस्ट में कहा, ”अयोध्या विनाश और उपेक्षा से पुन: उभर रही है, जो सनातन धर्म की शाश्वत प्रकृति का प्रतीक है। 550 वर्षों के बाद राम लला मंदिर में होने वाला प्राण प्रतिष्ठा समारोह शहर और दुनियाभर के लगभग एक अरब हिंदुओं के लिए खुशियां लेकर आ रहा है। ” टेक्सास में ‘श्री सीता राम फाउंडेशन’ के कपिल शर्मा ने कहा कि 500 वर्षों के इंतजार के बाद अयोध्या धाम में भगवान राम के मंदिर का निर्माण दुनिया भर के हिंदुओं के लिए आस्था और उत्सव का एक महत्वपूर्ण दिन है।