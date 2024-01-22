scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsकारोबारAyodhya Ram Mandir : सोमवार को बैंक खुलेंगे या बंद रहेंगे? जानिए पूरी खबर

Ayodhya Ram Mandir : सोमवार को बैंक खुलेंगे या बंद रहेंगे? जानिए पूरी खबर

वित्त मंत्रालय ने 18 जनवरी को जारी अपने आदेश में कहा कि देश भर के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, बीमा कंपनियां, वित्तीय संस्थान और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) 22 जनवरी को अयोध्या में मंदिर प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर आधे दिन के लिए बंद रहेंगे।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Jan 22, 2024 09:46 IST
अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर 22 जनवरी को कई सरकारी और प्राइवेट प्रतिष्ठान या तो कम समय के लिए काम करेंगे या बंद रहेंगे
अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर 22 जनवरी को कई सरकारी और प्राइवेट प्रतिष्ठान या तो कम समय के लिए काम करेंगे या बंद रहेंगे

अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मद्देनजर 22 जनवरी को कई सरकारी और प्राइवेट प्रतिष्ठान या तो कम समय के लिए काम करेंगे या बंद रहेंगे। कर्मचारियों को समारोह में भाग लेने की अनुमति देने के लिए दोपहर 2:30 बजे तक छुट्टी रखने के सरकारी आदेश के मद्देनजर पब्लिक सेक्टर बैंक हाफ-डे बंद रहेंगे। हालांकि प्राइवेट सेक्टर के बैंकों ने एक ऐसी घोषणा जारी नहीं की है। 

advertisement

Also Read: Ram Mandir Pran Pratistha Share Market : रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन शेयर मार्केट में छुट्टी

मीडिया रिपोर्ट्स 

लेकिन  एक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक  ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि दो प्रमुख बैंकों एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक ने उत्तर प्रदेश में 22 जनवरी को पूरे दिन की छुट्टी रखने का फैसला किया है। रिपोर्ट के अनुसार एचडीएफसी बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि 22 जनवरी 2024 को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बैंक पूरे दिन बंद रहेंगे। बैंक के एक प्रवक्ता ने कहा ''22 जनवरी को उत्तर प्रदेश में एक्सिस बैंक पूरे दिन बंद रहेगा।

वित्त मंत्रालय

वित्त मंत्रालय ने 18 जनवरी को जारी अपने आदेश में कहा कि देश भर के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, बीमा कंपनियां, वित्तीय संस्थान और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) 22 जनवरी को अयोध्या में मंदिर प्रतिष्ठा समारोह के अवसर पर आधे दिन के लिए बंद रहेंगे।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Jan 22, 2024