Ram Mandir Pran Pratistha Share Market : रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन शेयर मार्केट में छुट्टी

रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन यानी सोमवार को शेयर बाजार में भी छुट्टी रहेगी। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में 22 जनवरी को अवकाश घोषित किया है। ऐसे में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर इस दिन कोई कारोबार नहीं होगा। 22 जनवरी की छुट्टी के चलते शनिवार को पूरे दिन मार्केट को ओपन रखा गया, जबकि आमतौर पर शनिवार को बाजार की छुट्‌टी रहती है। पहले शनिवार को 2 घंटे मार्केट खोलने की चर्चा थी, लेकिन 20 जनवरी के सर्कुलर में कहा गया कि शनिवार को पूरे दिन, यानी सुबह 9 से दोपहर 3:30 बजे तक बाजार में कारोबार होगा।

सेंसेक्स 259 अंक गिरकर 71,423 पर बंद

शेयर बाजार में 20 जनवरी को गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 259 अंक फिसलकर 71,423 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 50 अंक की गिरावट रही। ये 21,571 के लेवल पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 24 में गिरावट और 6 में तेजी देखने को मिली है। अच्छे तिमाही नतीजों के बाद IDBI बैंक के शेयर में 13% की तेजी रही।

2,000 का नोट बदलने या जमा करने की सुविधा भी 22 जनवरी को बंद रहेगी

इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के ऑफिसों में भी 2,000 का नोट बदलने या जमा करने की सुविधा 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन बंद रहेगी। कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने केंद्रीय संस्थानों और केंद्रीय औद्योगिक प्रतिष्ठानों के संबंध में आदेश जारी किया था कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, बीमा कंपनियों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) में 22 जनवरी (सोमवार) को आधे दिन का अवकाश रहेगा। केंद्रीय बैंक ने कहा, 'भारत सरकार द्वारा घोषित आधे दिन के अवकाश के कारण 2000 रुपए के बैंक नोटों के विनिमय/जमा की सुविधा सोमवार 22 जनवरी को भारतीय रिजर्व बैंक के 19 निर्गम कार्यालयों में से किसी में भी उपलब्ध नहीं होगी।'

रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी 22 जनवरी की छुट्टी घोषित की

रिपोर्ट्स के मुताबिक, रिलायंस इंडस्ट्रीज ने भी 22 जनवरी को देशभर में अपने सभी ऑफिसों में छुट्टी की घोषणा की है।