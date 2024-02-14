Rajya Sabha Election 2024: Sonia Gandhi ने राज्यसभा चुनाव के लिए भरा नामांकन, Rahul-Priyanka, Ashok Gehlot रहे मौजूद

कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष Sonia Gandhi ने बुधवार 14 फरवरी 2024 को राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। कांग्रेस ने सोनिया को राज्यसभा चुनाव में Rajasthan से पार्टी की उम्मीदवार बनाने का फैसला किया है। सोनिया ने जयपुर में नामांकन दाखिल किया। इस दौरान Rahul Gandhi, Priyanka Gandhi, Ashok Gehlot और पार्टी के अन्य नेता उनके साथ मौजूद रहे। दरअसल, 15 राज्यों की 56 सीटों पर 27 फरवरी को मतदान होना है। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 फरवरी है। कांग्रेस ने बुधवार को ही 4 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। इस लिस्ट में सोनिया के अलावा हिमाचल से अभिषेक मनु सिंघवी, बिहार से अखिलेश प्रसाद सिंह और महाराष्ट्र से चंद्रकांत हंडोरे के नाम शामिल हैं। सोनिया गांधी साल 1999 से लगातार लोकसभा सांसद हैं। अभी वे रायबरेली से लोकसभा सदस्य हैं। सोनिया गांधी अमेठी से भी लोकसभा सदस्य रह चुकी हैं। यह पहली बार होगा कि वह संसद के उच्च सदन में जाएंगी। वह पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद राज्यसभा जाने वाली गांधी परिवार की दूसरी सदस्य होंगी। इंदिरा गांधी अगस्त 1964 से फरवरी 1967 तक उच्च सदन की सदस्य थीं। राज्यसभा जाने की स्थिति में संभावना है कि सोनिया गांधी आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ें। इससे पहले सोनिया गांधी ने 2019 में घोषणा की थी कि यह उनका आखिरी लोकसभा चुनाव होगा। कांग्रेस कर्नाटक, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा की सीट जीतने की स्थिति में है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का राजस्थान से राज्यसभा का कार्यकाल इस साल अप्रैल में खत्म हो रहा है।

advertisement

Also Read: Rajya Sabha Election 2024: राज्‍यसभा चुनावों के लिए BJP ने घोषित किए 5 कैंडिडेट्स, रेल मंत्री Ashwini Vaishnaw का नाम भी शामिल

इन नेताओं का कार्यकाल भी हो रहा खत्म

केंद्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव का कार्यकाल भी अप्रैल में पूरा हो रहा है। हाल ही में उच्च सदन से इस्तीफा देने वाले किरोड़ी लाल मीणा का कार्यकाल भी अप्रैल में समाप्त होगा। भाजपा ने पहले ही राज्यसभा चुनाव के लिए राजस्थान से मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने पार्टी नेतृत्व से राज्य से राज्यसभा सीट के लिए सोनिया गांधी को नामित करने की अपील की थी। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की शुरुआत 8 फरवरी से हो चुकी है।