Rajya Sabha Election 2024: राज्यसभा चुनावों के लिए BJP ने घोषित किए 5 कैंडिडेट्स, रेल मंत्री Ashwini Vaishnaw का नाम भी शामिल
गौरतलब है कि राज्यसभा चुनावों में विधानसभा में चुने हुए प्रतिनिधि मतदान करते हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश विधानसभा में संख्याबल यानी दलीय स्थिति के अनुसार कांग्रेस एक सदस्य राज्य सभा में भेजने की स्थिति में है।
BJP ने राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की एक और सूची जारी की है। 2024 के राज्यसभा चुनावों के लिए जारी हुई नई सूची में पांच नाम शामिल है। जिसके तहत पार्टी ने रेल मंत्री Ashwini Vaishnaw को Odisha से राज्यसभा में भेजने का फैसला किया है। आपको बताते चलें कि Madhya Pradesh विधानसभा में दलीय स्थिति के हिसाब से बीजेपी चार सदस्यों को आसानी से राज्य सभा में भेजने की स्थिति में है। इसलिए इस लिस्ट में MP से चार और ओडिशा से एक कैंडिडेट का नाम शामिल है।
बीजेपी की नई लिस्ट में रेल मंत्री को ओडिशा से मौका
मध्य प्रदेश से दो अप्रैल को पांच राज्य सभा सीटें खाली हो रही हैं। इन सीटों के लिए 27 फरवरी को चुनाव होना है। इसके लिए नामांकन पत्र जमा करने की आखिरी तारीख 15 फरवरी है। बीजेपी ने मध्य प्रदेश से अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने एमपी से इस बार डॉ एल मुरुगन, उमेश नाथ महाराज, माया नारोलिया और बंसीलाल गुर्जर को राज्यसभा में भेजने का निर्णय लिया है। वहीं रेल मंत्री को पार्टी ने ओडिशा से टिकट दिया है। एल मुरगन दोबारा एमपी से राज्यसभा जाएंगे। वहीं एमपी महिला बीजेपी मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष माया नारोलिया, बंशीलाल गुर्जर और उमेश नाथ महाराज राज्यसभा के उम्मीदवार बनाये जाने पर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और राज्य इकाई का आभार जताते हुए खुशी जताई है।
एमपी से कांग्रेस की स्थिति भी जानिए
