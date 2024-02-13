PM Modi आज से UAE के दौरे पर, 'Ahlan Modi' इवेंट को करेंगे संबोधित, कल अबू धाबी में भव्य मंदिर का करेंगे उद्घाटन

PM Modi UAE के दो दिन के दौरे पर हैं। वह यहां एक विशाल भारतीय समुदाय की सभा को संबोधित करेंगे और एक बड़े हिंदू मंदिर के उद्घाटन समारोह में भी शामिल होंगे। इसको लेकर भारतीय मिशन के अधिकारी तैयारियों में जुटे हुए हैं। पीएम मोदी 13 फरवरी को Abu Dhabi के शेख जायद स्टेडियम में भारतीय समुदाय के कार्यक्रम अहलान मोदी (हैलो मोदी) को संबोधित करेंगे। उसके बाद 14 फरवरी को UAE की राजधानी में BAPS हिंदू मंदिर में समापन समारोह में शामिल होंगे। BAPS स्वामीनारायण संस्था की प्रेस रिलीज में कहा गया है, 'धार्मिक परिसर का निर्माण पूरा होने के करीब है। परम पावन महंत स्वामी महाराज और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 फरवरी 2024 को मंदिर का उद्घाटन करने वाले हैं।'

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट

दौरे पर रवाना होने से पहले मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा,'मैं 13-14 फरवरी तक आधिकारिक यात्रा पर संयुक्त अरब अमीरात और 14-15 फरवरी तक कतर की यात्रा कर रहा हूं। 2014 के बाद से यह यूएई की मेरी सातवीं और कतर की दूसरी यात्रा होगी। पिछले 9 सालों में व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा और शिक्षा जैसे कई क्षेत्रों में UAE के साथ हमारा सहयोग कई गुना बढ़ गया है। हमारा सांस्कृतिक और लोगों से लोगों का जुड़ाव पहले से कहीं अधिक मजबूत है।

रणनीतिक साझेदारी को मिलेगा बढ़ावा

सोशल मीडिया पोस्ट में पीएम मोदी ने कहा,'मैं अबू धाबी में संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मिलने और हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर व्यापक चर्चा करने के लिए उत्सुक हूं। मुझे हाल ही में गुजरात में महामहिम की मेजबानी करने का सौभाग्य मिला, जहां वह वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट 2024 में मुख्य अतिथि थे।

संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान

प्रधानमंत्री ने कहा,'यूएई के उपराष्ट्रपति, प्रधान मंत्री और रक्षा मंत्री और दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम के निमंत्रण पर मैं 14 फरवरी 2024 को दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में विश्व नेताओं की सभा को संबोधित करूंगा। मेरी चर्चाएं शिखर सम्मेलन से इतर प्रधान मंत्री महामहिम शेख मोहम्मद बिन राशिद के साथ दुबई के साथ हमारे बहुमुखी संबंधों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।'

भारतीय समुदाय को भी करेंगे संबोधित

उन्होंने आगे कहा,'यात्रा के दौरान मैं अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का भी उद्घाटन करूंगा। BAPS मंदिर सद्भाव शांति और सहिष्णुता के मूल्यों के लिए एक स्थायी श्रद्धांजलि होगी, जो भारत और संयुक्त अरब अमीरात दोनों साझा करते हैं। मैं अबू धाबी में एक विशेष कार्यक्रम में संयुक्त अरब अमीरात के सभी अमीरात के भारतीय समुदाय के सदस्यों को संबोधित करूंगा। कतर में मैं शेख तमीम बिन हमद अल थानी, अमीर से मिलने की उम्मीद कर रहा हूं, जिनके नेतृत्व में कतर में जबरदस्त विकास और परिवर्तन जारी है। मैं कतर में अन्य उच्च गणमान्य व्यक्तियों से मिलने की भी प्रतीक्षा कर रहा हूं।

लगातार अच्छे हुए भारत-कतर के संबंध

प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि भारत और कतर के बीच ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध हैं। हाल के वर्षों में उच्च स्तरीय राजनीतिक आदान-प्रदान दो देशों के बीच बढ़ते व्यापार और निवेश हमारी ऊर्जा साझेदारी को मजबूत करने और संस्कृति और शिक्षा में सहयोग सहित सभी क्षेत्रों में हमारे बहुमुखी संबंध लगातार गहरे हुए हैं। दोहा में 8 लाख से अधिक मजबूत भारतीय समुदाय की उपस्थिति हमारे लोगों के बीच मजबूत संबंधों का प्रमाण है।

राजस्थान-गुजरात के कारीगरों ने तैयार किया मंदिर

प्रधानमंत्री मोदी UAE में जिस मंदिर का उद्घाटन करेंगे, उसे तीन साल के दौरान राजस्थान और गुजरात के दो हजार से ज्यादा कारीगरों ने तैयार किया है। UAE में भारतीय राजदूत सुधीर ने कहा,'हाल के वर्षों में द्विपक्षीय संबंधों में सबसे महत्वपूर्ण विकासों में से एक अबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का निर्माण है।' उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 14 फरवरी को मंदिर के उद्घाटन की उम्मीद है। अबू धाबी के बाहरी इलाके में एक पहाड़ी की चोटी पर बना मंदिर हमारे पूर्वजों महात्मा गांधी और शेख जायद की आकांक्षा के अनुसार शांति और सहिष्णुता की स्थायी परंपरा का प्रमाण होगा।'