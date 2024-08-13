स्वतंत्रता दिवस की तैयारी जोरो पर, लाल किला में फुल ड्रेस रिहर्सल, 4 हज़ार से ज्यादा मेहमानों को न्योता

लाल किले में 78वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर तैयारियां आखरी चरम पर हैं। मंगलवार (13 अगस्त) को लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल हुई। इसमें सेना के जवान ने मॉक ड्रिल की। वायुसेना ने भी आसमान में अपनी ताकत दिखाई। इस बार स्वतंत्रता दिवस की थीम विकसित भारत है। इसके तहत स्वतंत्रता के 100वें साल यानी 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा, महिलाएं और आदिवासी सहित 4 हजार स्पेशल गेस्ट शामिल होंगे।

advertisement

Also Read: Modi सरकार की पेंशन नीति: 78 लाख लोगों को मिलेगी राहत

150 महिला सरपंच स्वतंत्रता दिवस समारोह में पहुंचेंगी

केंद्र सरकार की ओर से जारी लिस्ट में स्पेशल गेस्ट को 11 कैटेगरी में बांटा गया है। सभी गेस्ट 14 अगस्त को दिल्ली पहुंचे हैं। ये सभी अपने साथ परिवार के एक और सदस्य को ला सकते हैं।

ई-निमंत्रण कार्ड

18 हजार ई-निमंत्रण कार्ड भेजे गए हैं। 150 महिला सरपंच को भी न्योता भेजा गया है। सरपंचों को सरकारी योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने को योगदान के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा। मेरी माटी मेरा देश योजना के तहत 400 एनएसएस वॉलंटियर्स, माई भारत योजना के 100 लाभार्थी और पीएम श्री स्कूलों के स्टूडेंट्स भी शामिल होंगे।

स्वतंत्रता दिवस को लेकर दिल्ली पुलिस की एडवाइजरी जारी

आज फुल ड्रेस रिहर्सल और स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले के आसपास ट्रैफिक प्रभावित रहेगा। दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक एडवाइजरी के अनुसार, दिल्ली गेट से चट्टा रेल तक नेताजी सुभाष मार्ग, जीपीओ से चट्टा रेल तक लोथियन रोड, एचसी सेन मार्ग से यमुना बाजार चौक तक एसपी मुखर्जी मार्ग, फाउंटेन चौक से लाल किला तक चांदनी चौक रोड, रिंग रोड से नेताजी सुभाष मार्ग तक, एस्प्लेनेड रोड और लिंक रोड नेताजी सुभाष मार्ग, राजघाट से आईएसबीटी तक रिंग रोड और आईएसबीटी से आईपी फ्लाईओवर तक आउटर रिंग रोड पर ट्रैफिक बाधित रहेगा।