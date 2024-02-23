Mukesh Ambani के बेटे Anant की Pre-Wedding 1 मार्च को, Jamnagar में तीन दिन सेलिब्रशन

Reliance Industries के चेयरमैन और MD Mukesh Ambani अपने छोटे बेटे Anant और Radhika Merchant का Pre-Wedding का फंक्शन देश में ही कर रहे हैं। यह फंक्शन 1 मार्च से शुरू होगा और 3 मार्च तक चलेगा। राधिका बिजनेसमैन वीरेन मर्चेंट की बेटी हैं। दोनों की शादी भी इसी साल होगी।

मार्क जुकरबर्ग से लेकर इवांका ट्रम्प शामिल हो सकते हैं

इस फंक्शन में मेटा CEO मार्क जुकरबर्ग, मॉर्गन स्टेनली CEO टेड पिक, माइक्रोसॉफ्ट फाउंडर बिल गेट्स, डिज्नी CEO बॉब इगर, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की बेटी इवांका ट्रम्प, ब्लैकरॉक CEO लैरी फिंक, एडनॉक CEO सुल्तान अहमद अल जाबेर शामिल हो सकते हैं। इनके अलावा EL रोथ्सचाइल्ड के चेयरमैन लिन फॉरेस्टर डी रोथ्सचाइल्ड, एडोब के CEO शांतनु नारायण, टेक इन्वेस्टर यूरी मिलनर और भूटान के राजा और रानी को भी अंबानी फैमिली के फंक्शन में न्योता दिया गया है। बिजनेस लीडर्स और पॉलिटिकल लीडर्स के साथ स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, साइंस, जर्नलिज्म और समाज सेवा से जुड़े प्रमुख लोगों को भी न्योता दिया गया है। बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर और आलिया भट्ट भी जामनगर में प्री वेडिंग सेलिब्रेशन में परफॉर्म करने वाले हैं।

मेहमानों को ट्रेडिशनल स्कार्फ दिए जाएंगे

प्री वेडिंग फंक्शन में मेहमानों को गुजरात के कच्छ और लालपुर की महिला कारीगरों के बनाए ट्रेडिशनल स्कार्फ दिए जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक, प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन में करीब 1000 मेहमान शामिल होंगे।

तीन पेज में तीन दिन की ड्रेसेज के फोटोग्राफ

मेहमानों को वॉर्डरोब प्लानर के साथ 9 पेज का इनविटेशन कार्ड भेजा गया है। वॉर्डरोब प्लानर के तीन पेज में तीन दिन की ड्रेसेज के फोटोग्राफ के साथ जानकारी दी गई है और प्रोग्राम की थीम भी बताई गई है। इसके साथ ही इस दिन जामनगर में कितना तापमान रहने का अनुमान है, उसकी भी जानकारी दी गई है। मेहमानों के लिए हेयर स्टाइलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट और ड्रेस डिजाइनर की व्यवस्था भी की गई है।

मेहमानों के लिए दिल्ली-मुंबई से चार्टर्ड प्लेन का अरेंजमेंट

कार्ड के पहले पन्ने पर सुनहरे अक्षरों में अनंत का 'ए' और राधिका का 'आर' लिखा हुआ है। कार्ड के अगले पन्ने में लिखा है, हम आपसे कुछ जानकारी शेयर कर रहे हैं, जिससे आपको जामनगर ट्रिप में कोई परेशानी न हो। इसके लिए खास फ्लाइट्स की भी व्यवस्था की गई है। ये फ्लाइट्स दिल्ली और मुंबई से जामगनर आएंगी और जामनगर से इन शहरों में जाएंगी। फ्लाइट 1 मार्च को सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक उपलब्ध रहेंगी।

16 फरवरी को लगन लखवानु, 2022 में हुई थी सगाई

इससे पहले 16 फरवरी को गुजरात के जामनगर में लगन लखवानु का आयोजन हुआ था। लगन लखवानु में देवताओं का आशीर्वाद लेने के लिए उन्हें लिखित निमंत्रण दिया जाता है। इसके बाद, शादी का निमंत्रण करीबी परिवार और दोस्तों को दिया जाता है। अनंत और राधिका की सगाई 2022 में राजस्थान के श्रीनाथजी मंदिर में हुई थी, जिसके बाद 2023 में मुंबई में अंबानी हाउस एंटीलिया में एक ऑफिशियल सेरेमनी हुई थी।

राधिका का गुजरात से नाता

राधिका बिजनेसमैन वीरेन मर्चेंट की बेटी हैं। वीरेन मर्चेंट गुजरात के कच्छ के रहने वाले हैं। वे ADF फूड्स लिमिटेड के नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होने के साथ-साथ 'एनकोर हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड' के CEO और वाइस चेयरमैन हैं। राधिका ने अपनी स्कूली शिक्षा कैथेड्रल और जॉन कॉनन स्कूल और मुंबई के इकोले मोंडियल वर्ल्ड स्कूल से पूरी की। उन्होंने राजनीति और अर्थशास्त्र में न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है।

कंपनी डायरेक्टर, क्लासिकल डांसर भी

ग्रेजुएशन के बाद राधिका इंडिया वापस आ गई थीं। वे अभी एनकोर हेल्थकेयर के बोर्ड में डायरेक्टर हैं। उन्हें ट्रैकिंग और स्विमिंग बहुत पसंद है। एक ट्रेंड इंडियन क्लासिकल डांसर भी हैं। राधिका ने मुंबई की श्री निभा आर्ट डांस अकादमी के गुरु भवन ठाकर के मार्गदर्शन में क्लासिकल डांसिंग की ट्रेनिंग ली है। जून 2022 में मुंबई में जियो वर्ल्ड सेंटर में राधिका के लिए अरंगेत्रम सेरेमनी होस्ट की गई थी। वहां बॉलीवुड सितारे पहुंचे थे।

अनंत की बचपन से राधिका से पहचान

राधिका और अनंत बचपन से एक-दूसरे को जानते हैं। अनंत ने USA में ब्राउन यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई पूरी की और उसके बाद से जियो प्लेटफॉर्म्स और रिलायंस रिटेल वेंचर्स के बोर्ड में मेंबर के रूप में काम किया। वह वर्तमान में RIL के एनर्जी बिजनेस का नेतृत्व करते हैं।