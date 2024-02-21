दुनिया के Top 10 अमीरों में शामिल हुए Mukesh Ambani, नेटवर्थ 9.45 लाख करोड़ रुपए हुई
रिलायंस भारत के प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी और सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी है। कंपनी का बिजनेस एनर्जी, मटेरियल्स, रिटेल, एंटरटेनमेंट और डिजिटल सर्विसेज तक फैला है। ये 20 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली देश की पहली कंपनी भी है।
Reliance Industries के चेयरमैन Mukesh Ambani दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। फोर्ब्स की रियल टाइम बिलेनियर्स लिस्ट के अनुसार मुकेश अंबानी की नेटवर्थ अब 114 बिलियन डॉलर (करीब 9.45 लाख करोड़ रुपए) हो गई है। उन्होंने गूगल के को-फाउंडर सर्गी ब्रिन को पीछे छोड़कर टॉप 10 में जगह बनाई है। इस लिस्ट में फ्रांसीसी अरबपति और लुई वितॉ मोएट हेनेसी (LVMH) के CEO बर्नार्ड अरनॉल्ट टॉप पर हैं। अरनॉल्ट की नेटवर्थ 222 बिलियन डॉलर (करीब 18.60 लाख करोड़ रुपए) है। वहीं इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर टेस्ला के CEO एलन मस्क हैं। उनकी नेटवर्थ 16.74 लाख करोड़ रुपए है।
5 साल में तीन गुना हुई मुकेश अंबानी की नेटवर्थ
मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 5 साल में 36 बिलियन डॉलर (करीब 2.89 लाख करोड़ रुपए) से बढ़कर 114 बिलियन डॉलर (करीब 9.45 लाख करोड़ रुपए) पर पहुंच गई है। यानी अंबानी की नेटवर्थ 5 साल में दोगुने से भी ज्यादा बढ़ी है।
एनर्जी से लेकर रिटेल और डिजिटल सर्विसेज में फैला है कारोबार
गौतम अडाणी दुनिया के 16वें अमीर आदमी
अडाणी ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अडाणी फोर्ब्स की रियल टाइम बिलेनियर्स लिस्ट में 16वें नंबर पर हैं। गौतम अडाणी की नेटवर्थ 84 बिलियन डॉलर (करीब 69.6 लाख करोड़ रुपए) है। इस लिस्ट में टॉप 20 में सिर्फ 2 ही भारतीय हैं।