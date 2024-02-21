scorecardresearch
Byju's के Investors ने शुक्रवार को बुलाई मीटिंग, ​​​​​​ Raveendran और उनकी फैमिली को बोर्ड से बाहर करने को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला !

Byju's के Investors ने शुक्रवार को बुलाई मीटिंग, ​​​​​​ Raveendran और उनकी फैमिली को बोर्ड से बाहर करने को लेकर हो सकता है बड़ा फैसला !

सूत्रों ने बताया कि EGM नोटिस में थिंक एंड लर्न कंपनी के मौजूदा बोर्ड को बाहर करने की बात कही गई है, जो बायजूस को ऑपरेट करती है। कंपनी के बोर्ड में रवींद्रन, उनकी पत्नी, उनके भाई रिजु रवींद्रन और को-फाउंडर दिव्या गोकुलनाथ शामिल हैं। बायजू फैमिली को बाहर करने की मांग के कारणों के बारे में भी इन्वेस्टर्स ने नोटिस में बताया है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Feb 21, 2024 11:55 IST
Byju's के कुछ Investors का ग्रुप 23 फरवरी को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करने जा रहा है
Byju's के कुछ Investors का ग्रुप 23 फरवरी को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करने जा रहा है

Byju's के कुछ Investors का ग्रुप शुक्रवार (23 फरवरी) को एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग (EGM) करने जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस मीटिंग में इन्वेस्टर्स बायजूस के फाउंडर-CEO Byju Raveendran और उनकी फैमिली को कंपनी के बोर्ड से बाहर करने को लेकर फैसला कर सकते हैं। 

रवींद्रन और उनकी फैमिली की कंपनी में लगभग 26% हिस्सेदारी

सूत्रों के मुताबिक, इन्वेस्टर्स मिसमैनेजमेंट और फेल्योर्स की वजह से रवींद्रन और उनकी फैमिली को बोर्ड से निकाल सकते हैं। जिन शेयरहोल्डर्स ने EGM बुलाई है, उनके पास बायजूस में टोटल 30% से ज्यादा की हिस्सेदारी है। रवींद्रन और उनकी फैमिली की कंपनी में लगभग 26% हिस्सेदारी है।

EGM नोटिस में कंपनी के मौजूदा बोर्ड को बाहर करने की बात कही गई

सूत्रों ने बताया कि EGM नोटिस में थिंक एंड लर्न कंपनी के मौजूदा बोर्ड को बाहर करने की बात कही गई है, जो बायजूस को ऑपरेट करती है। कंपनी के बोर्ड में रवींद्रन, उनकी पत्नी, उनके भाई रिजु रवींद्रन और को-फाउंडर दिव्या गोकुलनाथ शामिल हैं। बायजू फैमिली को बाहर करने की मांग के कारणों के बारे में भी इन्वेस्टर्स ने नोटिस में बताया है। नोटिस में इन्वेस्टर्स ने फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, कंपनी के लीगल राइट्स को लागू करने में मैनेजमेंट की विफलता के कारण वैल्यू में गिरावट और महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाने की बात कही है।

