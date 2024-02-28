ISRO की जगह चीन के रॉकेट की फोटो, PM Modi ने साधा DMK पर निशाना

Tamil Nadu में बनाए गए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के नए स्पेस पोर्ट को लेकर दिए गए विज्ञापन पर इन दिनों सियासी संग्राम शुरू हो गया है। PM Modi सहित बीजेपी नेताओं ने इस विज्ञापन में चीन के झंडे का स्टीकर लगाने पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है। यह स्टीकर एक रॉकेट की तस्वीर के लास्ट स्टेज पर लगा हुआ था। बता दें कि बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के Kulasekharapatnam में इसरो के दूसरे स्पेसपोर्ट की आधारशिला रखी। यहां से छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान लॉन्च किए जाएंगे। इस कार्यक्रम को लेकर ही तमिलनाडु सरकार ने स्थानीय समाचार पत्रों में एक विज्ञापन दिया था। इस विज्ञापन में एक रॉकेट के चित्र का इस्तेमाल किया गया, जिसके लास्ट स्टेज पर चीन के झंडे जैसा स्टीकर लगा हुआ था।

'झूठा क्रेडिट लेती है DMK'

तमिलनाडु सरकार के इस विज्ञापन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डीएमके सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने इसे तमिलनाडु के टैक्सपेयर्स और वैज्ञानिकों का अपमान बताया. उन्होंने कहा,'डीएमके एक ऐसी पार्टी है, जो काम तो करती नहीं, लेकिन झूठा क्रेडिट लेने के लिए आगे रहती है।'

हमारी स्कीम, उनका स्टीकर

पीएम मोदी ने आगे कहा,'ये कौन नहीं जानता कि ये लोग (डीएमके नेता) हमारी स्कीम पर अपने स्टीकर चिपका देते हैं। अब तो इन्होंने हद कर दी। इन्होंने तमिलनाडु में इसरो लॉन्च पैड का क्रेडिट लेने के लिए चीन का स्टीकर चिपका दिया।'

प्रगति देखने के लिए तैयार नहीं

इस मुद्दे को वैज्ञानिकों से जोड़ते हुए पीएम मोदी ने कहा,'ये तमिलनाडु डीएमके के नेता भारत की प्रगति देखने के लिए तैयार नहीं हैं। भारत की स्पेस में प्रगति देखने के लिए तैयार नहीं हैं। जो टैक्स आप (जनता) देते हैं, उन पैसों से उन्होंने विज्ञापन दिया और उसमें भारत का चित्र नहीं रखा। भारत के स्पेस का चित्र नहीं रखा। उन्होंने हमारे वैज्ञानिकों का अपमान किया। टैक्सपेयर्स के पैसों का अपमान किया।