10 साल से BSE पर था स्टॉक अब NSE में हुई एंट्री, निवेश से पहले जानें क्या कहते एक्सपर्ट

Share Market Update: देश की सबसे बड़ी NBFC कंपनियों में से एक Capital India Finance Ltd हाल ही में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर लिस्ट हुई थी। कंपनी के स्टॉक पहले से ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर लिस्ट हुआ था। अब निवेशक बीएसई और एनएसई दोनों पर स्टॉक की ट्रेडिंग कर सकते हैं। आपको बता दें कि NSE पर यह शेयर CIFL टिकर के नाम से ट्रेड होगा।

17 अप्रैल 2025 (गुरुवार) को कंपनी के शेयर (Capital India Finance Ltd Share) 1.87 फीसदी की तेजी के साथ 35.94 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बंद हुआ है।

NSE पर क्यों हुई स्टॉक की एंट्री

कंपनी के शेयर एनएसई पर ज्यादा से ज्यादा निवेशकों तक पहुंचना और लंबी अवधि में शेयरहोल्डर वैल्यू (Shareholder Value) को बढ़ाने के उद्देश्य से लिस्ट हुई है। कंपनी की NSE पर लिस्टिंग से छोटे और नए निवेशकों के लिए शेयर खरीदना और बेचना और भी आसान हो जाएगा। इससे कंपनी की Market Visibility भी बढ़ेगी और Liquidity में भी सुधार आएगा।

कंपनी ने अपने एक बयान में कहा कि हमारी इक्विटी शेयर अब NSE पर भी उपलब्ध होंगी, जिससे हमारी पहुंच और मजबूत होगी और निवेशकों के लिए ऑप्शन बढ़ेंगे।

क्या कहा एक्सपर्ट ने

मार्केट एक्सपर्ट विपिन डिक्सेना ने कहा कि स्टॉक फिलहाल मजबूत बुलिश स्ट्रक्चर में ट्रेड कर रहा है और अपने शॉर्ट-टर्म और लॉन्ग-टर्म दोनों मूविंग एवरेज से ऊपर है। स्टॉक ने हालिया लो ₹30 से करीब 20% की रिकवरी दिखाई है, जो एक लॉन्ग-टर्म सपोर्ट लेवल के आसपास था। इस डिमांड जोन से उछाल ट्रेंड को और मजबूती देता है। फिलहाल RSI 60 के करीब है, जो हेल्दी बायिंग इंटरेस्ट दर्शाता है और यह भी बताता है कि स्टॉक में अभी और ऊपर जाने की गुंजाइश है। अगला रेजिस्टेंस ₹43 है, जो शॉर्ट-टर्म टारगेट हो सकता है, जबकि स्टॉप लॉस ₹30 के क्लोजिंग बेसिस पर रखना चाहिए।

वहीं, दूसरे एक्सपर्ट ने कहा कि NSE पर लिस्टिंग से स्टॉक की लिक्विडिटी में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। इसके अलावा, Rapipay Fintech Co की वैल्यूएशन अभी तक शेयर प्राइस में पूरी तरह से शामिल नहीं की गई है, जिससे आगे अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है।

क्या करती है कंपनी?

Capital India Finance Ltd मुख्य रूप से SME फाइनेंस, लोन, और कंज्यूमर फाइनेंसिंग (SME loans, consumer financing) जैसे सेक्टर में काम करती है। कंपनी छोटे और मझोले कारोबारों को जरूरी कैपिटल उपलब्ध करवाती है जिससे वे अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें।

NBFC होने के नाते यह कंपनी बैंकों से अलग होती है, लेकिन लोन और फाइनेंस जैसी सर्विस देती है। भारत में NBFC सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है और छोटे व्यापारियों के लिए फाइनेंशियल एक्सेस का अहम जरिया बनता जा रहा है।

BSE पर कैसा है शेयर की परफॉर्मेंस? (Capital India Finance Ltd Share Performance)

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी के शेयर एक महीने में शेयर 16.35 फीसदी चढ़ा है। वहीं, दो साल में शेयर ने 131.87 फीसदी का रिटर्न दिया है। इसके अलावा पांच साल में स्टॉक 99.94 फीसदी चढ़ा है। इसी तरह स्टॉक ने 10 साल में 896.39 फीसदी का रिटर्न दिया है।