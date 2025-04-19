गर्मी से राहत और बिजली की बचत, ये 4 एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स बनाएं आपके घर को स्मार्ट

अभी अप्रैल ही है और उत्तर भारत में गर्मी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। आने वाले महीनों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, ऐसे में Energy-Efficient Appliances न सिर्फ आपको ठंडक देंगे, बल्कि बिजली का बिल भी कम करेंगे।

अगर आप नॉर्थ या सेंट्रल इंडिया में रहते हैं तो ये जरूरी है कि आप ऐसे Electronic Products खरीदें जो कम बिजली खाएं और ज्यादा काम करें। आइए जानते हैं कुछ ऐसे स्मार्ट और Power-Efficient Home Appliances जो इस गर्मी आपके बहुत काम आने वाले हैं।

Elista Inverter AC

Elista EL-SAC18-5INVBP5 एक दमदार और स्टाइलिश split AC है। इसकी कीमत ₹57,000 है। यह 5-स्टार रेटिंग वाला एसी है, जो Inverter Technology पर काम करता है, जिससे बिजली की काफी बचत होती है।

इसमें 1.5 टन की कूलिंग कैपेसिटी है, जिससे आपका कमरा मिनटों में ठंडा हो जाता है। इसे BlueFin technology, 100% Copper Condenser, और 3-in-1 Anti-Virus HD filter एक हेल्दी और एफिशिएंट ऑप्शन बनाते हैं।

Orient Aeon Anti-Dust Fan

अगर आप Energy-Saving Fan ढूंढ रहे हैं, तो Orient Aeon BLDC Fan ₹4,599 में एक बेहतरीन ऑप्शन है। यह 5-स्टार रेटिंग के साथ आता है और BLDC PRO™ टेक्नोलॉजी पर चलता है, जिससे यह आम फैन की तुलना में 50% कम बिजली खपत करता है।

इसमें मिलता है Boost Mode, जो तेज गर्मी में तुरंत ठंडक देता है। इसके साथ आता है एक Remote Control, जिससे आप स्पीड आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। इसकी डिज़ाइन भी मॉडर्न और आकर्षक है।

LG 185L Refrigerator

₹17,490 की कीमत वाला यह LG Refrigerator छोटे परिवारों के लिए परफेक्ट है। यह 5-स्टार रेटिंग के साथ आता है और Inverter Compressor तकनीक से चलता है, जो कम बिजली खर्च करता है और कम आवाज करता है।

इसमें 169L का फ्रिज और 16L का फ्रीज़र है। Moist ‘n’ Fresh Box सब्जियों को लंबे समय तक ताजा रखता है। यह फ्रिज 1 साल की प्रोडक्ट और 10 साल की Compressor Warranty के साथ आता है।

Samsung EcoBubble Washing Machine

₹23,990 की कीमत पर मिलने वाली Samsung 9kg Washing Machine बड़ी फैमिली के लिए बेस्ट है। इसकी EcoBubble Technology कम तापमान पर भी अच्छे से कपड़े धो देती है, जिससे Energy Saving होती है।

इसमें Digital Inverter Technology है, जिससे यह मशीन कम आवाज करती है और बिजली भी कम लेती है। इसके साथ है 10 वॉश मोड्स और 700 RPM की हाई स्पिन स्पीड, जिससे कपड़े जल्दी सूख जाते हैं।