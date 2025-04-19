SIP से बनाएं लाखों की पूंजी, जानिए Nippon India Mutual Fund Calculator का कमाल

आज के समय में अगर कोई निवेश का सबसे आसान तरीका है, तो वो SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (Systematic Investment Plan) है। लेकिन सवाल यह है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट से कितनी रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं? इस सवाल का सटीक जवाब देने के लिए आपके पास होना चाहिए एक स्मार्ट टूल—Nippon India Mutual Fund Calculator।

यह टूल न केवल आपके SIP रिटर्न का अनुमान लगाने में मदद करता है, बल्कि यह भी बताता है कि कितना निवेश कर आप अपने फाइनेंशियल गोल्स हासिल कर सकते हैं।

कैसे काम करता है Nippon India Mutual Fund Calculator?

यह कैलकुलेटर बहुत ही आसान तरीके से काम करता है। आपको बस इतना करना होता है कि आप अपनी एकमुश्त राशि, मासिक SIP अमाउंट, निवेश की अवधि और संभावित रिटर्न का प्रतिशत भरना। यह कैलकुलेटर आपकी कुल इन्वेस्टमेंट, अनुमानित प्रॉफिट और कुल वैल्यू को मिनटों में दिखा देता है।

₹1 लाख निवेश और ₹10,000 मंथली SIP का जबरदस्त फायदा

Value Research Online की एक रिपोर्ट के अनुसार, अगर कोई निवेशक ₹1 लाख की एकमुश्त राशि के साथ हर महीने ₹10,000 की SIP करता है, तो Nippon India Mutual Fund में निवेश करने से 5 साल में उसकी कुल वैल्यू बढ़कर ₹14,26,825 हो जाती है। यानी लगभग 25.23% सालाना रिटर्न।

वहीं यही निवेश अगर 10 साल के लिए किया जाए, तो निवेश की कुल राशि ₹13,00,000 से बढ़कर ₹34,94,567 हो जाती है। यह दिखाता है कि लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड कैसे आपकी सेविंग को एसेट में बदल सकता है।

शॉर्ट टर्म में भी जबरदस्त ग्रोथ

सिर्फ लॉन्ग टर्म ही नहीं, बल्कि शॉर्ट इन्वेस्टमेंट में भी इस कैलकुलेटर से मिलने वाले आंकड़े हैरान करने वाले हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप ₹1 लाख एकमुश्त और ₹10,000 मासिक SIP को 2 साल तक रखते हैं, तो निवेश ₹3,40,000 से बढ़कर ₹4,55,279 हो सकता है। यानी कम समय में भी अच्छा लाभ मिल सकता है।

Nippon India Mutual Fund के बारे में

Nippon India Mutual Fund, जिसे पहले Reliance Mutual Fund के नाम से जाना जाता था, आज भारत की सबसे बड़ी और भरोसे वाली एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में से एक है। यह फंड अपने अच्छे रिटर्न, कम एक्सपेंस रेशियो और अनुभवी फंड मैनेजरों के लिए जाना जाता है। कंपनी का मुख्य उद्देश्य निवेशकों को लॉन्ग टर्म में मजबूत रिटर्न देना है।

निवेश से पहले करें स्मार्ट प्लानिंग

अगर आप निवेश शुरू करना चाहते हैं, तो Nippon India Mutual Fund Calculator की मदद से अपने फाइनेंशियल गोल्स तय करें। इससे आप पहले ही जान सकते हैं कि आपके मंथली निवेश से कितनी पूंजी तैयार होगी और कौन सा फंड आपके लिए सबसे सही रहेगा। याद रखें, सही जानकारी और सही स्ट्रैटेजी के साथ किया गया निवेश ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाता है।