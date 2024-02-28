General Election 2024: नई दिल्ली से सोमनाथ भारती, पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्रा... लोकसभा की 4 सीटों के लिए AAP ने उतारे उम्मीदवार

लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी Aam Aadmi Party ने Delhi में अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। आम आदमी पार्टी इस बार INDIA गठबंधन का हिस्सा है और वह राष्ट्रीय राजधानी में Congress के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ने जा रही है। इसके मद्देनजर दोनों पार्टियों में सीट शेयरिंग पहले ही हो चुकी है, जिसके मद्देनजर आम आदमी पार्टी 4 और कांग्रेस 3 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। AAP ने दिल्ली के लिए सभी चारों उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। सभी जिन चार उम्मीदवार को लोकसभा चुनाव लड़ाने का फैसला किया है, उनमें से तीन वर्तमान में AAP के विधायक हैं। वहीं हरियाणा की कुरूक्षेत्र लोकसभा सीट के लिए भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया गया है। पार्टी ने यहां से सुशील गुप्ता को मैदान में उतारा है। आम आदमी पार्टी की घोषणा के मुताबिक नई दिल्ली से सोमनाथ भारती, पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्रा, पूर्वी दिल्ली से कुलदीप कुमार और साउथ दिल्ली सहीराम को उम्मीदवार बनाया गया है। चारों उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के पुराना कार्यकर्ता और नेता रहे हैं। इन पर अब पार्टी ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भरोसा जताया है। इनमें से सोमनाथ भारती, कुलदीप कुमार और सहीराम आम आदमी पार्टी के विधायक हैं।

दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय

दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय ने बताया कि पार्टी ने ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है, जो INDIA गठबंधन के लिए सीट जीत सकते हैं। पार्टी ने अभी तक कई राज्यों में 10 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है. पंजाब में लोकसभा चुनाव के लिए भी जल्द नामों का ऐलान किया जाएगा।

पश्चिमी दिल्ली सांसद रह चुके हैं महाबल मिश्रा

महाबल मिश्रा कांग्रेस के पूर्व सांसद हैं और 2022 के दिल्ली नगर निगम चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी में शामिल हुए थे। उन्हें पार्टी ने अब पश्चिमी दिल्ली से मैदान में उतारने का फैसला किया है। महाबल मिश्रा पश्चिमी दिल्ली से एक बार सांसद रहे हैं और उसके पहले द्वारका सीट से तीन बार विधायक भी रहे हैं। दिल्ली में रहने वाले पूर्वांचल के वोटरों पर महाबल मिश्रा की काफी अच्छी पकड़ है और पश्चिमी दिल्ली मे बड़ी संख्या में पूर्वांचल वोटर भी रहते हैं। महाबल मिश्रा के बेटे विनय मिश्रा 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे और फिलहाल द्वारका सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं।

हरियाणा और गुजरात में भी लड़ेगी AAP

इस तरह गठबंधन के तहत आम आदमी पार्टी को हरियाणा में से कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट मिली है तो वहीं, गुजरात में भरूच और भावनगर लोकसभा सीट आम आदमी पार्टी के हिस्से आई हैं। AAP ने बोटाद के विधायक उमेश मकवाना को भावनगर लोकसभा सीट के लिए प्रत्याशी बनाया है तो डेडियापाडा से विधायक चैत्र बसवा को भरूच लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। हरियाणा की कुरूक्षेत्र लोकसभा सीट से सुशील गुप्ता को मैदान में उतारा है।

पंजाब में होगा AAP-कांग्रेस का साथ

इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच हुए समझौते के तहत दोनों ही दल पंजाब की सभी 13 लोकसभा सीटों पर अलग-अलग चुनाव लड़ेंगे। आज होने वाली पीएसी में पंजाब की इन 13 सीटों पर भी फैसला लिया जाएगा। आम आदमी पार्टी सूत्रों के मुताबिक पंजाब की 13 लोकसभा सीटों में कुछ सीटों पर पार्टी अपने मौजूदा विधायकों को भी मौका दे सकती है। वहीं, असम में आम आदमी पार्टी तीन सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बना चुकी है। लेकिन उसे पर आखिरी फैसला असम में सभी विपक्षी दलों द्वारा बनाए गए यूनाइटेड अपोजिशन फ्रंट को लेना है। इसके बाद आम आदमी पार्टी अपनी उम्मीदवारों के नाम पर औपचारिक सहमति देगी और दिल्ली की चार लोकसभा सीटों पर पार्टी मंथन करेगी।