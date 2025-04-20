scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारQ4 FY25 Results Next Week: Maruti, SBI Cards, Tata Consumer सहित इन दिग्गज कंपनियों के आएंगे तिमाही नतीजे

Q4 FY25 Results Next Week: Maruti, SBI Cards, Tata Consumer सहित इन दिग्गज कंपनियों के आएंगे तिमाही नतीजे

बीएसई के रिजल्ट कैलेंडर के मुताबिक 21 से 25 अप्रैल के बीच कुल 105 कंपनियों अपने वित्तीय नतीजों को जारी करेंगी।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Apr 20, 2025 09:55 IST

Q4 Results Next Week: कल यानी सोमवार 21 अप्रैल से शुरू हो रहे नए कारोबारी हफ्ते (21-25 अप्रैल) को कई दिग्गज कंपनियां अपने जनवरी-मार्च तिमाही (Q4) और वित्त वर्ष 25 के वित्तीय नतीजों को जारी करेंगी। बीएसई के रिजल्ट कैलेंडर के मुताबिक 21 से 25 अप्रैल के बीच कुल 105 कंपनियों अपने वित्तीय नतीजों को जारी करेंगी।

इनमें से कुछ प्रमुख कंपनियों के नाम हैं: Alok Industries, Lotus Chocolate, Mahindra Logistics, Tata Investment Corporation, AU Small Finance Bank, HCL Technologies, Mahindra & Mahindra Financial, Tata Communications, LTIMindtree, Tata Consumer Products, Hindustan Unilever, Persistent Systems, SBI Cards, Maruti Suzuki India और Tata Technologies

दरअसल हर तिमाही के समाप्ति के बाद शेयर बाजार में लिस्टेड कंपनियों को फाइनेंशियल नंबर्स अनिवार्य रूप से जारी करना होता है ताकी निवेशकों के बीच पारदर्शिता बनी रहे। 

अगले हफ्ते इन कंपनियों के आएंगे तिमाही नतीजे

21 अप्रैल 2025

Alok Industries Ltd, Anant Raj Ltd, Aditya Birla Money Ltd, G N A Axles Ltd, Himadri Speciality Chemical Ltd, International Gemmological Institute India Ltd, Indag Rubber Ltd, Lotus Chocolate Company Ltd, Mahindra Logistics Ltd, Pitti Engineering Ltd, Purple Finance Ltd, Rajratan Global Wire Ltd, Shekhawati Industries Ltd, Shilchar Technologies Ltd, Siel Financial Services Ltd और Tata Investment Corporation Ltd.

22 अप्रैल 2025

AU Small Finance Bank Ltd, CDG Petchem Ltd, Cella Space Ltd, Choice International Ltd, CISTRO Telelink Ltd, Cyient DLM Ltd, Delta Corp Ltd, Hathway Cable & Datacom Ltd, Havells India Ltd, HCL Technologies Ltd, Huhtamaki India Ltd, JMJ Fintech Ltd, Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd, Sampann Utpadan India Ltd, Tata Communications Ltd, Vardhman Special Steels Ltd और Waaree Energies Ltd

23 अप्रैल 2025

360 ONE WAM Ltd, ANS Industries Ltd, Astec Lifesciences Ltd, Bajaj Housing Finance Ltd, Can Fin Homes Ltd, Dalmia Bharat Ltd, Den Networks Ltd, Eimco Elecon (India) Ltd, Filatex India Ltd, Gravity India Ltd, Gujarat Hotels Ltd, IIRM Holdings India Ltd, Ind Bank Housing Ltd, International Travel House Ltd, Khaitan Chemicals & Fertilizers Ltd, LTIMindtree Ltd, Maharashtra Scooters Ltd, Mangalam Global Enterprise Ltd, Rallis India Ltd, Refex Industries Ltd, Supreme Petrochem Ltd, Syngene International Ltd, Tata Consumer Products Ltd, Thyrocare Technologies Ltd, Tips Music Ltd, Tamilnad Mercantile Bank Ltd, Tata Teleservices (Maharashtra) Ltd और Wendt (India) Ltd

24 अप्रैल 2025

AAVAS Financiers Ltd, Accedere Ltd, Accelya Solutions India Ltd, Artson Ltd, AXIS Bank Ltd, Cyient Ltd, Elecon Engineering Company Ltd, Emmessar Biotech & Nutrition Ltd, Hindustan Unilever Ltd, Indian Energy Exchange Ltd, Jayshree Chemicals Ltd, Kirloskar Pneumatic Company Ltd, Laurus Labs Ltd, L&T Technology Services Ltd, Mphasis Ltd, Nelco Ltd, Nestle India Ltd, New Markets Advisory Ltd, Persistent Systems Ltd, Prime Securities Ltd, SBI Cards and Payment Services Ltd, SBI Life Insurance Company Ltd, Shanthi Gears Ltd, Sumeru Industries Ltd, Supreme Industries Ltd, Sterling and Wilson Renewable Energy Ltd, Tanla Platforms Ltd और Tech Mahindra Ltd

25 अप्रैल 2025

Atul Ltd, Aurum PropTech Ltd, Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd, DCB Bank Ltd, Jayaswal Neco Industries Ltd, Kesoram Industries Ltd, L&T Finance Ltd, Maruti Suzuki India Ltd, Mahindra Holidays & Resorts India Ltd, Oracle Financial Services Software Ltd, Poonawalla Fincorp Ltd, RBL Bank Ltd, Shriram Finance Ltd, Tata Technologies Ltd, VST Industries Ltd और Zensar Technologies Ltd

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Gaurav
Apr 20, 2025