Gold Investment: अब घर बैठे करें सोने में निवेश, सिर्फ ₹10 से शुरू करें अपनी डिजिटल गोल्ड सेविंग

भारत में सोना सिर्फ एक मेटल नहीं, बल्कि सुरक्षा, परंपरा और संपत्ति का प्रतीक माना जाता है। पहले के समय में सोने में निवेश करने के लिए एक बड़ी रकम की जरूरत होती थी, लेकिन अब जमाना बदल गया है। आज आप सिर्फ ₹10 से भी डिजिटल गोल्ड (Digital Gold) में निवेश शुरू कर सकते हैं।

Aditya Birla Capital के डिजिटल प्लेटफॉर्म और पेमेंट स्ट्रैटेजी के हेड पंकज गाडगिल के अनुसार आजकल की युवा पीढ़ी को सुविधा, लचीलापन और कम पैसे में बचत का ऑप्शन चाहिए होता है। इसी जरूरत को पूरा Digital Gold Investment करता है, जिसे आप अपने फोन से घर बैठे कभी भी खरीद सकते हैं।

डिजिटल गोल्ड क्यों है बेहतर ऑप्शन?

Digital Gold ने उन सभी परेशानी को आसान बना दिया है जो परंपरागत सोना खरीदते समय सामने आती थीं, जैसे कि मेकिंग चार्ज, टैक्स, शुद्धता की चिंता और स्टोरेज की दिक्कत। इसमें 24 कैरेट शुद्धता की गारंटी होती है और यह सर्टिफाइड डिजिटल वॉल्ट्स (certified digital vaults) में सुरक्षित रहता है।

पंकज गाडगिल ने कहा कि डिजिटल गोल्ड की सबसे खास बात है कि इसमें कोई तय लिमिट नहीं होती। आप ₹10 से शुरुआत कर सकते हैं और जैसे-जैसे आपकी कैपेसिटी हो, वैसे-वैसे निवेश बढ़ा सकते हैं। कई प्लेटफॉर्म पर आप एक बार में ₹1 लाख तक का निवेश भी कर सकते हैं।

लिक्विडिटी और तुरंत कैश की सुविधा

Digital Gold की सबसे बड़ी खासियत है इसकी Liquidity। डिजिटल गोल्ड में जब चाहें उसे बेच सकते हैं और उसका पैसा तुरंत अपने बैंक खाते में ले सकते हैं। कुछ प्लेटफॉर्म 48 से 72 घंटे में प्रोसेसिंग कर देते हैं और कई बिना लॉक-इन पीरियड के रिडेम्पशन की सुविधा भी देते हैं।

त्योहारों में भी छाया डिजिटल ट्रेंड

अक्षय तृतीया, धनतेरस, दिवाली जैसे शुभ त्योहारों पर अब लोग ज्वेलरी शॉप पर लाइन लगाने की बजाय, ऑनलाइन गोल्ड (Online Gold) की खरीदारी करना ज्यादा पसंद किया जाता है। कई लोग अब Digital Gold Gifting को भी बढ़ावा दे रहे हैं। लोग एक पर्सनल मैसेज के साथ सोना गिफ्ट करें जो सीधे रिसीवर के डिजिटल वॉलेट में पहुंचेगा।

बचत का नया तरीका

अगर आप म्यूचुअल फंड या शेयर बाजार में निवेश करते हैं, तो डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट डाईवर्जिफिकेशन भी जरूरी हो जाता है। यह बाजार की गिरावट के समय आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस देता है।

2024 में भारत में गोल्ड की खपत 5% बढ़ी है, जो इस बात का संकेत है कि लोग अब इसे एक गंभीर निवेश ऑप्शन के रूप में देख रहे हैं। आजकल कई ऐप्स और प्लेटफॉर्म पर गोल्ड ट्रैकिंग टूल्स मिलते हैं जो आपको अपने पूरे फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के साथ गोल्ड की वैल्यू देखने में मदद करते हैं।

