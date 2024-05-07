सिविल सेवाओं में सुधार और नए आविष्कार की जरूरत: सुब्बाराव

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पूर्व गवर्नर Duvvuri Subbarao ने कहा है कि भारत में सिविल सेवाओं में सुधार और नए सिरे से बदलाव की जरूरत है क्योंकि भारत पर शासन करने के लिए अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया "स्टील फ्रेम" निश्चित रूप से जंग खा चुका है। सुब्बाराव, जिन्होंने केंद्रीय वित्त सचिव सहित विभिन्न पदों पर कार्य किया, ने अपनी नई पुस्तक 'जस्ट ए मर्सेनरी?: नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर' में आईएएस में लैंगिक अंतर के बारे में लिखा है। उन्होंने पीटीआई से कहा, "स्टील फ्रेम निश्चित रूप से जंग खा चुका है।"

सिविल सेवा परीक्षा

यूपीएससी हर साल तीन चरणों में सिविल सेवा परीक्षा आयोजित करता है - प्रारंभिक, मुख्य और व्यक्तित्व परीक्षण (साक्षात्कार) - भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के अधिकारियों का चयन करने के लिए। "मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमारे आकार और विविधता वाले देश को अभी भी आईएएस जैसी सामान्य सेवा की आवश्यकता है, लेकिन इस सेवा में सुधार की आवश्यकता है, और कई तरीकों से इसे नया रूप भी दिया जाना चाहिए। सुब्बाराव ने कहा, "समाधान जंग लगे ढांचे को फेंकना नहीं है, बल्कि इसे वापस इसकी मूल चमक में लाना है।"

आईएएस अधिकारियों

उनके अनुसार, जब स्वतंत्रता के तुरंत बाद औपनिवेशिक युग के आईसीएस के उत्तराधिकारी के रूप में आईएएस की स्थापना की गई थी, तो इसे राष्ट्र निर्माण के विशाल कार्य के लिए घरेलू उत्तर के रूप में देखा गया था। जबकि आईएएस अधिकारियों ने इस प्रयास का नेतृत्व किया, जमीनी स्तर पर एक प्रभावशाली विकास प्रशासन नेटवर्क बनाया और सेवा के लिए योग्यता, प्रतिबद्धता और ईमानदारी के लिए एक शानदार प्रतिष्ठा अर्जित की, सुब्बाराव ने कहा कि बाद के दशकों में प्रतिष्ठा कम होने लगी। "आईएएस ने अपना चरित्र और अपना तरीका खो दिया। उन्होंने कहा, "अयोग्यता, उदासीनता और भ्रष्टाचार ने घर कर लिया है।" सुब्बाराव ने कहा कि यह नकारात्मक दृष्टिकोण उन अधिकारियों के एक छोटे से समूह द्वारा बनाया गया है जो भटक गए हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि यह छोटा समूह अब छोटा नहीं रह गया है। पिछले साल मोदी सरकार द्वारा सिविल सेवकों को अपनी उपलब्धियां बताने के लिए परिपत्र जारी करने के निर्णय पर सुब्बाराव ने कहा कि सरकार द्वारा इस तरह के निर्देश जारी करना अनुचित है और सिविल सेवकों द्वारा ऐसे निर्देशों का पालन करना अनुचित है, भले ही वे जारी किए गए हों। उन्होंने कहा कि इस संहिता का व्यापक उल्लंघन वास्तव में सिविल सेवाओं के नैतिक पतन का एक प्रमुख कारण रहा है।

सार्वजनिक नीति

उन्होंने कहा कि प्रचार तंत्र बनने और सार्वजनिक नीति लक्ष्य के उद्देश्य से किसी विशिष्ट उपलब्धि का प्रचार करने के बीच एक पतली रेखा है, उन्होंने कहा कि राजनेताओं और सिविल सेवकों दोनों को इस रेखा के प्रति सचेत रहना चाहिए और इसका ईमानदारी से सम्मान करना चाहिए। विभिन्न राजनीतिक दलों से चुनाव लड़ने वाले कई सार्वजनिक अधिकारियों - सेवानिवृत्त सिविल सेवकों, न्यायाधीशों, सशस्त्र बलों के कर्मियों - के बारे में पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए सुब्बाराव ने कहा कि राजनीति में शामिल होना देश के हर नागरिक का लोकतांत्रिक अधिकार है और सरकारी अधिकारियों को इस विशेषाधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, "लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद के राजनीतिक करियर को देखते हुए, यह जोखिम है कि अधिकारी राजनीतिक लाभ के लिए अपनी ईमानदारी से समझौता कर सकते हैं।" यह देखते हुए कि अधिकारियों की ओर से राजनीतिक पूर्वाग्रह की धारणा भी हमारे लोकतंत्र को कम कर सकती है, सुब्बाराव ने सुझाव दिया कि आदर्श रूप से, किसी सार्वजनिक अधिकारी को चुनाव लड़ने की अनुमति देने से पहले सेवानिवृत्ति के बाद तीन साल की कूलिंग ऑफ अवधि होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि कैथोलिक चर्च किसी व्यक्ति को संत घोषित करने से पहले पांच साल की समय सीमा निर्धारित करता है और यह समय सीमा सुनिश्चित करती है कि संत की उम्मीदवारी का निर्णय भावनात्मक संबंधों से प्रभावित न हो और व्यक्ति की प्रतिष्ठा समय की कसौटी पर खरी उतरे। सुब्बाराव ने पूछा, "सार्वजनिक अधिकारियों के लिए भी ऐसी ही परीक्षा क्यों नहीं?"