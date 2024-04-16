पूर्व RBI प्रमुख Duvvuri Subbarao ने इकोनॉमी पर ऐसा क्या कह दिया?

PM Modi के सपने के मुताबिक 2029 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बाद भी भारत शायद एक गरीब देश होगा और इसलिए जश्न मनाने की कोई बात नहीं है, रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर Duvvuri Subbarao ने सोमवार को ये बयान दे दिया एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए सुब्बाराव ने सऊदी अरब का हवाला देते हुए यह भी कहा कि अमीर देश बनने का मतलब जरूरी नहीं कि विकसित देश बनना हो। पीएम मोदी के उस बयान को याद करते हुए कि अगर वह फिर से सत्ता में आए तो भारत 2029 से पहले यानी उनके तीसरे कार्यकाल के खत्म होने से पहले तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, उन्होंने कहा कि कई अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि देश बहुत पहले ही अमेरिका और चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

“मेरे विचार से यह संभव है (भारत का तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना), लेकिन यह जश्न मनाने की बात नहीं है। लेकिन हम अभी भी एक गरीब देश हैं,” सुब्बाराव ने कहा, उन्होंने कहा कि भारत अब दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसका आंकड़ा 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर है।

2,600 अमेरिकी डॉलर की प्रति व्यक्ति आय के साथ, भारत प्रति व्यक्ति आय के मामले में राष्ट्र संघ में 139वें स्थान पर है। और ब्रिक्स और जी-20 देशों में सबसे गरीब, उन्होंने आगे बताया। इसलिए आगे बढ़ने का एजेंडा बिल्कुल स्पष्ट है। उन्होंने कहा कि विकास दर में तेजी लाएं और सुनिश्चित करें कि लाभ साझा किए जा रहे हैं। सुब्बाराव ने यह भी याद किया कि प्रधान मंत्री ने कहा था कि भारत को 2047 तक एक विकसित देश बन जाना चाहिए। सुब्बाराव के अनुसार, एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए, चार आवश्यक तत्व - कानून का शासन, मजबूत राज्य, जवाबदेही और स्वतंत्र संस्थान - की आवश्यकता होती है।