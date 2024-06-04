scorecardresearch
आंध्र में NDA, ओडिशा में भाजपा की सरकार संभव

चुनाव आयोग के मुताबिक, आंध्र प्रदेश में NDA यानी भाजपा, TDP और जन सेना पार्टी गठबंधन 157 सीटों पर आगे चल रहा है। TDP 130, जन सेना पार्टी 20 और भाजपा 7 सीटों पर आगे है। वहीं, सत्ताधारी YSRCP 18 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। कांग्रेस किसी भी सीट पर आगे नहीं चल रही है।

BT बाज़ार डेस्क
NEW DELHI ,UPDATED: Jun 4, 2024 12:59 IST
लोकसभा चुनाव के साथ ओडिशा और आंध्र प्रदेश में विधानसभा चुनाव की काउंटिंग जारी है। फिलहाल रुझान आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश में NDA (भाजपा, TDP और जन सेना पार्टी) सरकार बनाता दिख रहा है। मौजूदा CM जगन मोहन रेड्डी की YSRCP को खासा नुकसान हो रहा है। एग्जिट पोल में भी इस बार सत्ता बदलने का अनुमान जताया गया था। 5 एग्जिट पोल में NDA तो दो में सत्तारूढ़ YSRCP की सरकार बनते दिख रही है। वहीं, ओडिशा में अब तक के रुझान में BJP सरकार बना सकती है। एग्जिट पोल में BJD और BJP में कांटे का मुकाबला बताया गया था। पोल में नवीन पटनायक की BJD और भाजपा को, दोनों को 62-80 सीटें मिलने का अनुमान जताया था। आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी (YSRCP) के जगन मोहन रेड्डी 2019 से सत्ता में हैं। जगन मोहन ने पिछली बार 175 में से 151 सीटों पर एकतरफा जीत दर्ज की थी। राज्य में भाजपा ने चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी (TDP) और एक्टर पवन कल्याण की जन सेना पार्टी (JSP) के साथ गठबंधन किया है। वहीं, ओडिशा में नवीन पटनायक 24 साल (मार्च 2000) से लगातार मुख्यमंत्री हैं। ओडिशा में भाजपा ने फिलहाल किसी को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा।

