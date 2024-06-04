Mandi Election Result Live: Kangana Ranaut और Vikramaditya Singh कौन मारेगा बाजी, इस हॉट सीट पर सबकी नजरें

scorecardresearch
NewsभारतMandi Election Result Live: Kangana Ranaut और Vikramaditya Singh कौन मारेगा बाजी, इस हॉट सीट पर सबकी नजरें

मंडी लोकसभा सीट से इस बार भाजपा ने यहां से बॉलीवुड की क्वीन कही जाने वाली कंगना रनौत को टिकट दिया,

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Jun 4, 2024 11:35 IST
कंगना रनौत या विक्रमादित्य सिंह कौन मारेगा बाजी,
साल 2019 के लोकसभा चुनाव में हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी के राम स्वरूप शर्मा ने बाजी मारी थी। विपक्षी पार्टी से उनका अंतर काफी बड़ा था, इससे पहले हुए 2014 के चुनावों में भी राम स्वरूप शर्मा ने ही मंडी लोकसभा सीट पर जीत हासिल की थी।

बॉलीवुड की क्वीन

इस बार भाजपा ने यहां से बॉलीवुड की क्वीन कही जाने वाली कंगना रनौत को टिकट दिया, जबकि कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह और मौजूदा सांसद के बेटे विक्रमादित्य सिंह को टिकट दिया. बीएसपी ने भी यहां से प्रकाश चंद भारद्वाज को उतारा।

वोटों की गिनती का Live Updates अभी शुरू हो रहा है. बने रहिए हमारे साथ..

लोकसभा सीट पर वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है. हिमाचल प्रदेश की इस सीट पर आखिरी चरण में हुए मतदान में 71.9% वोटरों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था. मंडी में सबसे ज्यादा 73.15 फीसदी मतदान हुआ है।

