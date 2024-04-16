Mumbai Airport के रनवे 9 मई को रखरखाव कार्य के लिए बंद रहेंगे

scorecardresearch
छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (सीएसएमआईए) की मानसून आकस्मिक योजना के तहत, प्राथमिक रनवे 09/27 और द्वितीयक रनवे 14/32 प्री-मानसून रखरखाव और मरम्मत कार्य के लिए 9 मई 2024 को अस्थायी रूप से बंद रहेंगे।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Apr 16, 2024 11:01 IST
Mumbai International Airport के दो रनवे 9 मई को प्री-मानसून रखरखाव कार्य करने के लिए छह घंटे के लिए बंद रहेंगे। हवाई अड्डे के संचालक एमआईएएल (मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड) ने सोमवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि दोनों रनवे 9 मई को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक छह घंटे के लिए बंद रहेंगे।

Also Read: Air India Flights Delayed: एयर इंडिया ने तेल अवीव की फ्लाइट्स कैंसिल की

विज्ञप्ति में कहा गया है, "छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (सीएसएमआईए) की मानसून आकस्मिक योजना के तहत, प्राथमिक रनवे 09/27 और द्वितीयक रनवे 14/32 प्री-मानसून रखरखाव और मरम्मत कार्य के लिए 9 मई 2024 को अस्थायी रूप से बंद रहेंगे।" समय से पहले उड़ानों के पुनर्निर्धारण की योजना बनाने के लिए दिसंबर में एयरलाइंस और अन्य हितधारकों को एक नोटम (एयरमैन को नोटिस) पहले ही जारी किया जा चुका है।

