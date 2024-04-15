Air India Flights Delayed: एयर इंडिया ने तेल अवीव की फ्लाइट्स कैंसिल की

मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच Air India ने अपनी Tel Aviv उड़ानों को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है और एयरलाइनों ने ईरानी हवाई क्षेत्र से बचने के लिए वैकल्पिक उड़ान मार्ग तैयार किए हैं। लंबे उड़ान मार्गों के वजह से किराए आसमान पर पहुंच गए हैं और कई कंपनियां लगातार किराया भी बढ़ा रही हैं। एयर इंडिया, विस्तारा, इंडिगो और कुछ अंतरराष्ट्रीय एयरलाइंस ईरानी हवाई क्षेत्र से बच रही हैं और पश्चिम की ओर अपनी उड़ानों के लिए वैकल्पिक मार्ग चुन रही हैं।

advertisement

Also Read: Israel-Iran Latest Update: आखिर क्या है इजरायल की आयरन डोम, जिसकी तारीफ आनंद महिंद्रा ने भी कर दी?

वरिष्ठ वाइड-बॉडी विमान पायलट

एक भारतीय वाहक के एक वरिष्ठ वाइड-बॉडी विमान पायलट ने पीटीआई को बताया कि वैकल्पिक मार्ग उड़ान की अवधि बढ़ा रहे हैं।

पायलट ने कहा कि सुरक्षा और संरक्षा को ध्यान में रखते हुए चुने गए संशोधित उड़ान मार्गों के साथ कुछ उड़ानों की अवधि लगभग आधे घंटे बढ़ गई है। इस तरह के परिदृश्य के परिणामस्वरूप परिचालन लागत बढ़ जाएगी। ईंधन का उपयोग बढ़ जाएगा और उड़ानों के लिए अधिक चालक दल के सदस्यों को शामिल करना पड़ सकता है क्योंकि ड्यूटी समय सीमाएँ हैं। पायलट ने यह भी कहा कि खर्चों में वृद्धि यात्रियों पर भी डाली जा सकती है, जिसका अर्थ है कि अंतरराष्ट्रीय हवाई किराए में वृद्धि हो सकती है। ईरान ने जवाबी हमले में इज़राइल पर दर्जनों ड्रोन और मिसाइलें दागीं।