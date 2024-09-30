scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsभारतमिथुन चक्रवर्ती को मिलेगा दादा साहब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार

मिथुन चक्रवर्ती को मिलेगा दादा साहब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार

दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को सोमवार को सिनेमा के क्षेत्र में सरकार की सर्वोच्च मान्यता दादा साहब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया जाएगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर इसकी घोषणा की।

Advertisement
Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Sep 30, 2024 12:31 IST

दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को सोमवार को सिनेमा के क्षेत्र में सरकार की सर्वोच्च मान्यता दादा साहब फाल्के लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया जाएगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर इसकी घोषणा की।

70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

केंद्रीय मंत्री ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा कि मिथुन चक्रवर्ती को यह पुरस्कार 8 अक्टूबर को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा। पुणे के फिल्म और टेलीविजन संस्थान (एफटीआईआई) के पूर्व छात्र चक्रवर्ती ने मुख्य रूप से हिंदी और बंगाली सिनेमा में काम किया है। अनुभवी अभिनेता ने 1976 में मृणाल सेन निर्देशित मृगया से अपने अभिनय की शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला।

दो और राष्ट्रीय फ़िल्म पुरस्कार जीते

1992 की फ़िल्म ताहादर कथा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और 1998 की फ़िल्म स्वामी विवेकानंद के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता। इसके अलावा, मिथुन ने डिस्को डांसर और जिमी जिमी और याद आ रहा है जैसी चार्टबस्टर फ़िल्मों के ज़रिए भारत में डिस्को डांसिंग को लोकप्रिय बनाया।

1990 में यश जौहर द्वारा निर्मित फिल्म अग्निपथ में भी वे मेगास्टार अमिताभ बच्चन के साथ नजर आए थे। अग्निपथ में उनके अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला।

डांस रियलिटी शो डांस इंडिया डांस या डीआईडी में मुख्य जज

चक्रवर्ती 2009-18 तक डांस रियलिटी शो डांस इंडिया डांस या डीआईडी में मुख्य जज भी थे, जिन्हें ग्रैंडमास्टर के नाम से भी जाना जाता था। मिथुन 1989 में मुख्य अभिनेता के रूप में 19 फिल्में रिलीज करने के लिए लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी रिकॉर्ड धारक हैं, एक रिकॉर्ड जो आज तक बॉलीवुड में टूटा नहीं है।

प्रशंसकों और उद्योग सहयोगियों के बीच मिथुन दा के नाम से मशहूर, दिग्गज अभिनेता को गुरु (2007), हाउसफुल 2 (2012), ओएमजी - ओह माय गॉड! (2012), और द कश्मीर फाइल्स (2022) जैसी फिल्मों में उनके प्रदर्शन के लिए भी जाना जाता है। वह पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले मार्च 2021 में भाजपा में शामिल हुए।

Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Sep 30, 2024