Metro Card की अब जरूरत नहीं, दिल्ली मेट्रो में चलेगा QR टिकट

NewsभारतMetro Card की अब जरूरत नहीं, दिल्ली मेट्रो में चलेगा QR टिकट

दिल्ली मेट्रो के यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब उन्हें स्मार्ट कार्ड साथ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने मल्टीपल जर्नी QR टिकट (MJQRT) की सुविधा शुरू की है। इससे यात्रियों को हर रोज QR टिकट खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। अब एक सिंगल QR कोड वाला टिकट दिया जाएगा जिसे कई यात्राओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। यह नया फीचर आज, 13 सितंबर से लागू हो गया है।

Ankur Tyagi
Ankur Tyagi
Delhi,UPDATED: Sep 13, 2024 12:54 IST
दिल्ली मेट्रो के यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब उन्हें स्मार्ट कार्ड साथ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) ने मल्टीपल जर्नी QR टिकट (MJQRT) की सुविधा शुरू की है। इससे यात्रियों को हर रोज QR टिकट खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। अब एक सिंगल QR कोड वाला टिकट दिया जाएगा जिसे कई यात्राओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा। यह नया फीचर आज, 13 सितंबर से लागू हो गया है।

नई सुविधा क्या है?

अब तक मेट्रो यात्री केवल एकल यात्रा के लिए QR कोड वाला पेपर टिकट ही ले सकते थे। लेकिन अब यात्री "दिल्ली सारथी (Momentum 2.0)" ऐप से QR कोड खरीदकर उसे रिचार्ज कर कई यात्राओं के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यह विकल्प स्मार्ट कार्ड से भी ज्यादा सुविधाजनक है। DMRC के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. विकास कुमार ने इस नए फीचर को 12 सितंबर को लॉन्च किया।

DMRC के अनुसार, मल्टीपल जर्नी QR टिकट (MJQRT) एक क्रांतिकारी डिजिटल पहल है, जिसका उद्देश्य यात्रियों के सफर को और आसान बनाना है। यह सुविधा DMRC के "दिल्ली सारथी (मोमेंटम 2.0)" ऐप पर उपलब्ध है।

QR कोड का उपयोग कैसे करें?

अपने मोबाइल में "दिल्ली सारथी (Momentum 2.0)" ऐप डाउनलोड कर लॉग इन करें।
"मल्टीपल जर्नी QR टिकट" ऑप्शन चुनें।
₹150 रुपये का QR कोड खरीदें, जिसे आप यात्रा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
QR कोड में 50 रुपये से लेकर 3000 रुपये तक का रिचार्ज कर सकते हैं।
रिचार्ज डिजिटल पेमेंट्स (UPI, क्रेडिट या डेबिट कार्ड) से किया जा सकता है।
यात्रा के दौरान QR कोड को स्कैन कर आराम से सफर करें।
स्मार्ट कार्ड की तरह मल्टीपल जर्नी QR टिकट पर ट्रैवल डिस्काउंट भी मिलेगा।
अधिकतम रिचार्ज और यात्रा की जानकारी

यात्री ऐप के वॉलेट में अधिकतम 3000 रुपये तक रिचार्ज

यात्री ऐप के वॉलेट में अधिकतम 3000 रुपये तक रिचार्ज कर सकते हैं। लेकिन QR कोड से यात्रा करने के लिए वॉलेट में कम से कम 60 रुपये का बैलेंस होना जरूरी है। यात्री ऐप में यह भी देख सकेंगे कि उन्होंने किस दिन कहां से कहां तक यात्रा की और कितने किराए का भुगतान किया।

छूट की सुविधा

मल्टीपल जर्नी QR टिकट उपयोगकर्ताओं को पीक आवर्स (सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे और शाम 5 बजे से रात 9 बजे) में 10% और ऑफ-पीक आवर्स में 20% की छूट मिलेगी। इस नई सुविधा से यात्रियों को स्मार्ट कार्ड रखने की झंझट से छुटकारा मिलेगा और डिजिटल भुगतान व आसान रिचार्ज का लाभ भी मिलेगा।

Edited By:
Abhishek
Published On:
Sep 13, 2024