iPhone 16 की प्री-ऑर्डर सेल आज से शुरू

आज से iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro, और 16 Pro Max की प्री-ऑर्डर सेल शुरू हो गई है। आप इनमें से किसी भी मॉडल को आज शाम 5:30 बजे के बाद भारत में प्री-ऑर्डर कर सकते हैं। प्री-ऑर्डर किए गए iPhone की डिलीवरी 20 सितंबर को होगी।

नए iPhone 16 की प्री-बुकिंग कैसे करें?

नए iPhone 16 की प्री-बुकिंग कैसे करें? iPhone 16 को प्री-बुक करने के लिए ग्राहकों के पास कई विकल्प हैं। वे Apple स्टोर, Apple India की आधिकारिक वेबसाइट, या Flipkart और Amazon जैसे ऑनलाइन प्लेटफार्म्स से इसे प्री-ऑर्डर कर सकते हैं। प्री-बुकिंग के बाद, iPhone 16 सीरीज 20 सितंबर से ऑनलाइन और इन-स्टोर दोनों जगह खरीदने के लिए उपलब्ध होगी।

iPhone 16 सीरीज

भारत में कीमतें iPhone 16 के 128GB मॉडल की कीमत 79,900 रुपये से शुरू होती है।

देखें सभी मॉडल और वेरिएंट की कीमतें:

iPhone 16: ₹79,900 (128GB); ₹89,900 (256GB); ₹1,09,900 (512GB)

iPhone 16 Plus: ₹89,900 (128GB); ₹99,900 (256GB); ₹1,11,900 (512GB)

iPhone 16 Pro: ₹1,19,900 (128GB); ₹1,29,900 (256GB); ₹1,49,900 (512GB); ₹1,69,900 (1TB)

iPhone 16 Pro Max: ₹1,44,900 (256GB); ₹1,64,900 (512GB); ₹1,84,900 (1TB)

iPhone 16: बैंक ऑफ़र और डील iPhone 16 के बेस मॉडल की लॉन्च कीमतें iPhone 15 सीरीज के समान ही हैं, जबकि iPhone 16 Pro मॉडल iPhone 15 Pro से कम कीमत पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा, Apple ने कुछ बैंक ऑफर्स भी दिए हैं। यदि आप Apple India की वेबसाइट से iPhone 16 प्री-बुक करते हैं, तो American Express, Axis Bank और ICICI Bank के क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग करने पर 5,000 रुपये की तत्काल छूट मिल सकती है।

iPhone 16 सीरीज

स्पेसिफिकेशन और फीचर्स iPhone 16 और iPhone 16 Plus: दोनों डिवाइस iPhone X की याद दिलाने वाले नए डिज़ाइन के साथ आते हैं, जिसमें डुअल-कैमरा सेटअप कैप्सूल के आकार के द्वीप में है। iPhone 16 6.1-इंच डिस्प्ले के साथ आता है, जबकि iPhone 16 Plus 6.7-इंच की बड़ी स्क्रीन के साथ उपलब्ध है। दोनों डिवाइस पाँच रंगों में उपलब्ध होंगे: काला, सफ़ेद, गुलाबी, चैती और अल्ट्रामरीन।

iPhone 16 सीरीज के सभी मॉडल A18 चिपसेट द्वारा संचालित

iPhone 16 सीरीज के सभी मॉडल A18 चिपसेट द्वारा संचालित हैं, जो बेहतर प्रदर्शन और दक्षता के लिए दूसरी पीढ़ी की 3nm तकनीक का उपयोग करते हैं। iPhone 16 और 16 Plus में 48-मेगापिक्सल का फ्यूजन मेन कैमरा है, जो लो-लाइट फोटोग्राफी में सुधार के साथ 2x टेलीफोटो ज़ूम और तेज़ f/1.6 अपर्चर देता है।

iPhone 16 Pro और Pro Max

इन दोनों मॉडलों का डिज़ाइन iPhone 15 Pro से मिलता-जुलता है। Pro मॉडल में 6.3 इंच का डिस्प्ले और Pro Max में 6.9 इंच की बड़ी स्क्रीन है। दोनों में पतले बॉर्डर और 120Hz प्रोमोशन डिस्प्ले हैं, जो चार रंगों में उपलब्ध होंगे: ब्लैक टाइटेनियम, व्हाइट टाइटेनियम, नेचुरल टाइटेनियम और डेजर्ट टाइटेनियम।