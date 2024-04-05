Loksabha Elections: भाजपा ने चुनाव घोषणापत्र में न्यूयॉर्क, थाईलैंड की तस्वीरों के इस्तेमाल पर कांग्रेस की आलोचना की

BJP ने शुक्रवार को Congress पार्टी पर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपने घोषणापत्र में New York और Thailand की तस्वीरों का इस्तेमाल करने के लिए निशाना साधा। भाजपा के Sudhanshu Trivedi ने कहा कि कांग्रेस और संबंधित टीम को पता होना चाहिए कि चुनाव से पहले वे सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज में क्या शामिल कर रहे हैं। Supriya Shrinet पर कटाक्ष करते हुए त्रिवेदी ने कहा, "हाल ही में सोशल मीडिया चेयरपर्सन ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट कौन संभाल रहा है। कम से कम पार्टी को तो पता होना चाहिए कि उनका घोषणापत्र कौन बना रहा है।" चुनाव घोषणापत्र के पर्यावरण खंड में प्रयुक्त फोटो दिखाते हुए त्रिवेदी ने कहा कि यह फोटो राहुल गांधी के पसंदीदा स्थल थाईलैंड की है। भाजपा नेता ने कहा कि कांग्रेस ने अपने शासन के दौरान न तो केंद्र में और न ही राज्यों में अपने घोषणापत्र में उल्लेखित किसी भी वादे को पूरा किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा

इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार और लूट के कारण अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई है। राजस्थान के चुरू जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "क्या आपको याद है कि 10 साल पहले देश की हालत कितनी खराब थी?" पीएम मोदी ने कहा, "आज पूरी दुनिया हैरान है कि भारत इतनी तेजी से कैसे विकास कर रहा है। दुनिया को पता ही नहीं है कि भारत की मिट्टी में कुछ और ही बात है। हम जो ठान लेते हैं, उसे करके दिखाते हैं। पिछले 10 सालों में आपने देश को बदलते देखा है। क्या आपको याद है कि 10 साल पहले देश की हालत कितनी खराब थी? कांग्रेस के बड़े-बड़े घोटालों और लूट के कारण अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी और दुनिया में भारत की साख गिर रही थी..."। कांग्रेस ने शुक्रवार को नई दिल्ली में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया।