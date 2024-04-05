Nakul Nath: कौन से कांग्रेसी नेता ने किया है Adani Group की कंपनी में निवेश?

एक बार फिर हम ये खास पेशकश लेकर आपके सामने आए हैं। पहले रामायण के राम अरुण गोविल के बारे में बताया कि उनकी संपत्ति से लेकर उन्होंने कहां निवेश किया है। फिर उसके बाद राहुल गांधी के पोर्टफोलियो पर चर्चा की, जिसमें एक भी सरकारी कंपनी का स्टॉक शामिल नहीं था, हालांकि कांग्रेस नेता ने ज्यादा ब्लू चिप कंपनियों में ही निवेश किया था। अब हम एक और खास जानकारी लेकर आए हैं, जो काफी दिलचस्प है। एक पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे के पोर्टफोलियो पर चर्चा करेंगे। जिसमें रिटेल निवेशकों के पसंदीदा स्टॉक्स में निवेश किया हुआ है। तो लोकसभा चुनावों को लेकर माहौल बहुत गर्म है। ऐसे मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री Kamal Nath के बेटे Nakul Nath भी लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का गढ़ कहे जाने वाली छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से पार्टी ने नकुलनाथ को उतारा है। उन्होंने हाल ही में अपना नामांकन भरा। अब उनके चुनावी हलफनामे की जानकारी बाहर आई है। जिसमें सुजलॉन जैसे शेयर तो हैं ही, लेकिन स्टॉक की लिस्ट काफी लंबी और दिलचस्प हैं। क्योंकि हमेशा Adani पर हमलावर रहने वाली कांग्रेस के नेता, अडानी के किस शेयर में निवेश किया है, ये भी बताएंगे। लेकिन इससे पहले एक बार उनके हलफनामे में मौजूदा दूसरी जानकारियों पर नजर डाल लेते हैं।

नकुलनाथ भी लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं

हलफनामे

इस हलफनामे से पता चलता है कि उनके पास 650 करोड़ रुपए की चल और 48 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति है। कांग्रेस नेता के हलफनामे से पता चलता है कि नकुलनाथ के पास 44.97 लाख रुपये नकद हैं। इसके साथ उनके पास 147 कैरेट के हीरे और नग हैं। उनके पास 1896 ग्राम सोने के आभूषण और 7.630 किलोग्राम चांदी भी है। आभूषणों की कुल कीमत 2.2 करोड़ रुपए है। नकुल के पास 6.46 लाख रुपये की एक पेंटिंग भी है।

चुनावी हलफनामे की जानकारी बाहर आई है

कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ का पोर्टफोलियो

अब बात करते हैं स्टॉक की... कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ का पोर्टफोलियो काफी डायफर्सिफाई है, इसमें करीब 34 स्टॉक हैं। इसमें तो ऐसे भी स्टॉक हैं, जो रिटेल निवेशकों के सबसे पसंदीदा हैं। इसमें हैं Suzlon, नकुलनाथ ने इस कंपनी के करीब 10 हजार शेयर खरीदें हैं, जिसकी कीमत करीब-करीब 4 लाख रुपये हैं। वहीं युवा कांग्रेसी नेता ने अपने पोर्टफोलियो में 35 लाख के Jio Financial के करीब 10 हजार शेयर खरीदे हुए हैं। तीसरा स्टॉक है RattanIndia, जिसके 51 हजार स्टॉक नकुलनाथ के पास है। इसके बाद अगला स्टॉक है Yes Bank, करीब ढ़ाई लाख के निवेश से 55 लाख शेयर खरीदे हुए हैं। इतना ही नहीं इस कांग्रेस नेता ने सरकारी बैंकों के शेयर भी खरीदे हुए हैं, जिसमें Punjab & National Bank है, इसके करीब 10 हजार शेयर हैं नेता जी के पास। इसके अलावा Bank of India में भी निवेश है, जिसमें 3200 स्टॉक, जिसकी वैल्यू 4 लाख रुपए के आसपास है। अच्छा इसमें एक दिलचस्प बात ये है कि कांग्रेस जिस तरह गौतम अडानी पर हमलावर रहती है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस नेता नकुलनाथ ने अपने पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा निवेश Adani Ports में किया है। करीब 9 हजार स्टॉक खरीदें हैं जिसकी वैल्यू 1.15 करोड़ है। इसके अलावा Mukesh Ambani की कंपनी RIL के करीब 400 स्टॉक हैं। वहीं अनिल अंबानी कीReliance Infra में भी नकुलनाथ ने हाथ आजमाए हुए हैं। इसके अलावा होटल इंडस्ट्रीज के स्टॉक Indian Hotel से लेकर Lemon Tree में इन्वेस्टमेंट हुआ है। वहीं Vedanta Limited और Zee Entertainment में भी निवेश किया है। वहीं दूसरी ओर कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ की पत्नी प्रियानाथ के नाम पर कुल 19.20 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है और उनके विदेशी बैंकों में करीब 8 खाते हैं।