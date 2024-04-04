scorecardresearch
Rahul Gandhi Portfolio: राहुल गांधी के पास नहीं है एक भी सरकारी कंपनी का शेयर

राहुल गांधी ने अपने चुनावी हलफनामे में 4.34 करोड़ रुपये के स्टॉक पोर्टफोलियो को दुनिया के सामने रखा है। राहुल गांधी के पोर्टफोलियो में 25 कंपनियां शामिल हैं, और इनमें से एक भी PSU नहीं है।

Adarsh
New Delhi ,UPDATED: Apr 4, 2024 18:54 IST
कांग्रेस नेता राहुल गांधी नामांकन दाखिल किया और अपनी संपत्ति का ऐलान किया
कांग्रेस नेता Rahul Gandhi नामांकन दाखिल किया और अपनी संपत्ति का ऐलान किया। इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि सोशल मीडिया पर एक लंबी चर्चा चल पड़ी। चर्चा ये है कि राहुल गांधी के पास एक भी सरकारी कंपनी का शेयर क्यों नहीं है। याद कीजिए राहुल गांधी का वो बयान जिसमें उन्होंने एनडीए सरकार पर सूट बूट की सरकार का आरोप लगाया था, साथ ही कहा था कि रक्षा सौदों में एचएएल जैसी सरकारी कंपनियों को बाइपास करके विदेशी कंपनियों को ऑर्डर दिए जा रहे हैं।

कांग्रेस पार्टी

इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ने आगे बढ़ते हुए यहां तक कह दिया था कि सरकार ने तेल और गैस क्षेत्र में भी ONGC जैसी सरकार कंपनियों को पीछे धकेलकर प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाया है। लेकिन आरोप तो लगा दिए, राहुल गांधी के पोर्टफोलियों को देखकर ये सवाल उठ रहा है कि उन्होंने इनमें निवेश क्यों नहीं किया। 

चुनावी हलफनामे

दरअसल, राहुल गांधी ने अपने चुनावी हलफनामे में 4.34 करोड़ रुपये के स्टॉक पोर्टफोलियो को दुनिया के सामने रखा है। राहुल गांधी के पोर्टफोलियो में 25 कंपनियां शामिल हैं, और इनमें से एक भी PSU नहीं है। तो क्या वो सरकारी कंपनी के शेयरों में आई तेजी को भुना नहीं पाए और क्योंकि PSU INDEX की बात करें तो ये पिछले 2 सालों में 138% तक दौड़ा है, तो क्या राहुल गांधी एक बड़ी रैली मिस कर चुके हैं। हालांकि बाजार के एक्सपर्ट कह रहे हैं कि राहुल गांधी के पास अभी भी एक मौका है। 
 

Apr 4, 2024