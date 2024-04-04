लोकसभा चुनावों के बिगुल के साथ बड़ी ही दिलचस्प जानकारियां सामने आने लगी है। कांग्रेस नेता Rahul Gandhi ने केरल के वायनाड लोकसभा सीट से पर्चा दाखिल किया है। अगर आप इसको बिजनेस स्टोरी के लिहाज से देखें तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चुनावी हलफनामे से कई रोचक जानकारियां सामने आई हैं। आप नहीं जानना चाहेंगे कि राहुल गांधी ने किन सेक्टर्स, किन शेयरों में निवेश किया है? इतना ही नहीं साल 2014 यानि सब मोदी सरकार पहली बार सत्ता में आई थी। तब राहुल गांधी की संपत्ति कितनी थी और 10 साल बाद अब कितनी है? और तो और राहुल गांधी ने ये भी बताया कि उनके नाम पर कोई भी कार-गाड़ी नहीं है। तो चलिए सबसे पहले राहुल गांधी की संपत्ति की बात करते हैं फिर आएंगे किन स्टॉक्स में है राहुल गांधी का निवेश?

राहुल गांधी का शपथ पत्र

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपने शपथ पत्र में कुल 20.39 करोड़ रुपये की संपत्ति बताई है। 2019 में राहुल ने 15.88 करोड़ रुपये की संपत्ति बताई थी। 2014 में कांग्रेस सांसद के पास कुल 9.40 करोड़ रुपये की संपत्ति थी। इसका मतलब ये हुआ कि बीते 10 साल में उनकी संपत्ति में करीब 11 करोड़ का इजाफा हुआ है।

चल और अचल संपत्ति

इस तरह से राहुल गांधी ने अपने शपथ पत्र में कुल 11.15 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति बताई है। चल और अचल यानि मूवेबल ओर इम मूवेबल, दोनों संपत्तियों को जोड़ें तो कांग्रेस नेता के पास कुल 20.39 करोड़ की संपत्ति है। अगर कैश की बात की जाए तो इस समय राहुल गांधी के पास 55 हजार रुपये नकदी हैं। राहुल ने बैंक खातों में 26.25 लाख रुपये जमा किए हैं।

शेयर बाजार

अब बात करते हैं स्टॉक्स की। राहुल गांधी ने शेयर बाजार के किन दिग्ग्ज स्टॉक्स या सेक्टर्स में निवेश किया हुआ है? राहुल गांधी ने करीब 24 कंपनियों के शेयरों में निवेश किया हुआ है और जानते हैं कितना? 24 कंपनियों में शेयर में निवेश के जरिए राहुल गांधी का 4.33 करोड़ का पोर्टपोलियो है। सबसे पहले दो स्टॉक्स बताते हैं जिसमें राहुल गांधी ने सबसे ज्यादा निवेश किया हुआ है। ये हैं Pidilite Industries और Bajaj Finance, इन दोनों कंपनियों में में राहुल गांधी का सबसे ज्‍यादा पैसा लगाया हुआ है। इन दोनों स्टॉक्स में उनका निवेश करीब 40 लाख रुपये के पार है। इसके अलावा कांग्रेस नेता ने केमिकल कंपनी Alkaline Amine, Deepak Nitrite में निवेश किया हुआ है। वहीं FMCG कंपनियों को देखें तो HUL, ITC, Nestle India में भी बड़ा निवेश किया है। वहीं इसके अलावा राहुल गांधी ने राकेश झुनझुनवाला का मल्टीबैगर स्टॉक टाइटन के करीब 900 स्टॉक खरीदे हुए हैं। वहीं IT स्टॉक की बात की जाए तो LTI MindTree, TCS, Infosys में निवेश किया हुआ है। इसके अलावा Divis Lab और Dr. LalPathlabs में भी राहुल गांधी का निवेश हुआ है। वहीं राहुल गांधी एक प्राइवेट बैंक ICICI बैंक में भी निवेश किया हुआ है।

पोर्टफोलियो

यानि राहुल गांधी ने अपने पोर्टफोलियो को काफी डायवर्सिफाई किया हुआ है। उन्होंने कंज्यूमर इंडस्ट्रियल सेगमेंट, IT, हेल्थकेयर, इंडस्ट्रियल्स और फाइनेंशिनेंयल्स सेक्टर्स में पैसे लगाए हुए हैं। राहुल गांधी ने सबसे ज्यादा पैसा ब्लू चिप में लगा है और 11 शेयर इक्विटी बेंचमार्क Nifty 50 के हैं। निफ्टी के 6 सॉफ्टवेयर स्टॉक्स में उन्‍होंने कुल 42 लाख रुपये का निवेश किया हुआ है।

म्यूचुअल फंड्स

वहीं राहुल गांधी ने म्यूचुअल फंड्स में भी निवेश किया हुआ है। जिसमें HDFC AMC, ICICI प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड और PPFAS म्यूचुअल फंड की स्कीमों में पैसे लगाए हैं। म्यूचुअल फंड्स में राहुल गांधी का कुल निवेश 3.81 करोड़ रुपये है।