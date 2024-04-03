scorecardresearch
NewsकारोबारArun Govil Wealth: जानिए कितने पैसे वाले हैं रामायण के 'राम', बैंक अकाउंट में कितने करोड़ हैं?

रामायण के 'राम' के पास कितनी 'लक्ष्मी'? अरुण गोविल के बैंक अकाउंट में कितने करोड़ हैं जमा?

अरुण गोविल के शपथ पत्र में की गई संपत्तियों में खुलासे के बाद पता लगा है कि अरुण गोविल के पास 13,194 वर्ग फीट का प्लॉट है। पुणे में स्थित इस प्लॉट को 2010 में खरीदा था। इसकी कीमत उस समय 45 लाख रुपये थे। आज इसकी कीमत 4 करोड़ 25 लाख रुपये हो गई है। उनके पास अगला एक ऑफिस साउथ वेस्ट में है, जो 1393 वर्ग फीट में है। इसे 2017 में 52 लाख रुपये में खरीदा था।

Harsh Verma
New Delhi ,UPDATED: Apr 3, 2024 15:41 IST
रामानंद सागर की रामायण में भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल

लोकसभा चुनाव 2024 के लिए BJP ने Meerut Lok Sabha सीट से एक्टर Arun Govil को टिकट दिया है। हम सब जानते हैं कि अरुण गोविल ने रामानंद सागर की Ramayan में भगवान राम का किरदार निभाया था। अरुण गोविल ने मेरठ से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। लेकिन नामांकन दाखिल करने के साथ ही कई दिलचस्प जानकारियां सामने आई है। आप नहीं जानना चाहेंगे कि अरुण गोविल ने कहां-कहां निवेश किया हुआ है? स्टॉक मार्केट से लेकर म्यूचुअल फंड्स के जरिए अरुण गोविल ने कितना पैसा बनाया हुआ है और साथ ही सालों पर जिस प्रॉपर्टी में अरुण गोविल ने निवेश किया था, आज उसकी कीमत क्या है? लेकिन आपको यहां पता है कि अरुण गोविल पर कर्ज भी है। तो चलिए पूरी स्टोरी जानते हैं। 

भारतीय जनता पार्टी ने मेरठ लोकसभा सीट से एक्टर अरुण गोविल को टिकट दिया है

अरुण गोविल की पढ़ाई-लिखाई

सबसे पहले अरुण गोविल की पढ़ाई-लिखाई की बात करते हैं। अरुण गोविल का पूरा नाम Arun Chandra Prakash Govil है। शपथ पत्र के मुताबिक, अरुण गोविल ने 1966 में मेरठ स्थित राजकीय इंटर कॉलेज से 10वीं पास की। वहीं उन्होंने  12वीं, राजकीय इंटर कॉलेज सहारनपुर से पास की थी। उन्होंने आगरा विश्वविद्यालय के अधीन शाहजहांपुर स्थित GF कॉलेज से 1972 में  BSC की परीक्षा पास की थी। 

अरुण गोविल ने मेरठ से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है

संपत्ति

अब बात करते हैं संपत्ति की। अरुण गोविल के शपथ पत्र में की गई संपत्तियों में खुलासे के बाद पता लगा है कि अरुण गोविल के पास 13,194 वर्ग फीट का प्लॉट है। पुणे में स्थित इस प्लॉट को 2010 में खरीदा था। इसकी कीमत उस समय 45 लाख रुपये थे। आज इसकी कीमत 4 करोड़ 25 लाख रुपये हो गई है। उनके पास अगला एक ऑफिस साउथ वेस्ट में है, जो 1393 वर्ग फीट में है। इसे 2017 में 52 लाख रुपये में खरीदा था। आज इसकी कीमत 1.42 करोड़ रुपये है। इसके अलावा और क्या-क्या है अरुण गोविल के पास? अरुण गोविल, मर्सिडीज कार के मालिक हैं जिसकी कीमत 63 लाख रुपये है। इसके अलावा उनके पास 220 ग्राम सोना है, जिसकी कीमत करीब 11 लाख रुपए है। वहीं, उनकी पत्नी लेखा अरुण गोविल के पास 32 लाख रुपये का 600 ग्राम सोना है। 

स्टॉक मार्केट से लेकर म्यूचुअल फंड्स के जरिए अरुण गोविल ने पैसा बनाया हुआ है

शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स

अब अगला सवाल उठता है कि शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड्स को लेकर क्या स्थिति है? अगर उनके अकाउंट्स में कुल धन राशि की स्थिति देखें तो अरुण गोविल के पास करीब 37 लाख  रुपये कैश है, जबकि बैंक अकाउंट में 1 करोड़ 34 लाख रुपये जमा हैं। शेयर बाजार की बात की जाए तो अरुण गोविल ने 1.22 करोड़ रुपये निवेश किए हुए हैं। म्यूचुअल फंड को देखें तो 16.51 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट यहां भी हुआ है। 

अरुण गोविल के पास करीब 37 लाख रुपये कैश है, जबकि बैंक अकाउंट में 1 करोड़ 34 लाख रुपये जमा हैं

अरुण गोविल पर कर्ज

अब यहां बात करते हैं कि अरुण गोविल पर कर्ज कितना है? अरुण गोविल के पास करोड़ों की संपत्ति है। हालांकि, उनके नाम पर 14 लाख रुपये से ज्यादा का कर्ज है। अरुण गोविल ने एक्सिस बैंक से 14 लाख का कर्ज भी लिया है। अरुण गोविल की तरफ से जमा किए गए हलफनामे में जमा तमाम ये जानकारियां है, जो आपसे साझा की गई है।

अरुण गोविल के शपथ पत्र में संपत्तियों का हुआ खुलासा

