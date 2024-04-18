Loksabha Election 2024: 2024 लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान कल, तैयारी पूरी

लोकसभा चुनाव 2024: क्या कल आपको भी वोट डालना है। क्योंकि पहले चरण के लेकर मतदान की तैयारी पूरी हो चुकी है। कुल 102 लोकसभा सीटों के लिए पहले चरण के मतदान होगा। इसमें तमिलनाडु की सभी 39 सीटें, उत्तराखंड की 5, अरुणाचल प्रदेश की 2 और राजस्थान की 25 में से 12 सीटों पर मतदान होगा। चुनाव आयोग के मुताबिक मतदान की पूरी तैयारी हो चुकी है। इनके अलावा महाराष्ट्र में 5 सीटों, असम में 5 सीटों, बिहार में 4 सीटों, मध्य प्रदेश में 6 सीटों, उत्तर प्रदेश में 8 सीटों, पश्चिम बंगाल में 3 सीटों और त्रिपुरा, जम्मू-कश्मीर और छत्तीसगढ़ में एक-एक सीट पर मतदान होगा।

भाजपा के लिए सभी की निगाहें

भाजपा के लिए सभी की निगाहें तमिलनाडु पर टिकी हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य प्रमुख के अन्नामलाई के नेतृत्व में भगवा पार्टी ने अपने वोट और सीट शेयर को बढ़ाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। भगवा पार्टी के लिए अन्य महत्वपूर्ण राज्य पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र हैं। पहले चरण में मतदान करने वाले प्रमुख चेहरों में आठ केंद्रीय मंत्री - नितिन गडकरी, किरेन रिजिजू, सर्बानंद सोनोवाल, संजीव बालियान, जितेंद्र सिंह, भूपेंद्र यादव, अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन, दो पूर्व मुख्यमंत्री - बिप्लब कुमार देब (त्रिपुरा) और नबाम तुकी (अरुणाचल प्रदेश), और पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन (तेलंगाना) शामिल हैं।