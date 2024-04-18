भारत अपनी आबादी का फायदा नहीं उठा पा रहा है: रघुराम राजन

RBI के पूर्व गवर्नर Raghuram Rajan ने मंगलवार को कहा कि भारत जनसांख्यिकीय डिविडेंड का लाभ नहीं उठा रहा है, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मानव पूंजी में सुधार और उनके कौशल सेट को बढ़ाने पर ध्यान देने की जरूरत है। राजन ने यहां जॉर्ज वाशिंगटन विश्वविद्यालय में "भारत को 2047 तक एक उन्नत अर्थव्यवस्था बनाना, इसके लिए क्या करना होगा" विषय पर एक सम्मेलन में कहा, "मुझे लगता है कि हम इसके (जनसांख्यिकीय लाभांश) बीच में हैं, लेकिन समस्या यह है कि हम लाभ नहीं उठा रहे हैं।" हम उन नौकरियों का सृजन कैसे करें? मेरे ख़याल से इसका उत्तर आंशिक रूप से हमारे पास मौजूद लोगों की क्षमताओं को बढ़ाना है, आंशिक रूप से उपलब्ध नौकरियों की प्रकृति को बदलना है और हमें दोनों मोर्चों पर काम करने की ज़रूरत है। "कांग्रेस के घोषणापत्र में प्रशिक्षुता का यह विचार काम करने लायक है। मुझे लगता है कि इसे प्रभावी बनाने के लिए बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, लेकिन हमें कम से कम एक अच्छा काम करने में सक्षम होने के लिए बहुत से और छात्रों की ज़रूरत है," राजन ने कहा, रोज़गार सृजन पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है।

भारत द्वारा अरबों डॉलर खर्च करने की आलोचना

राजन ने चिप निर्माण पर भारत द्वारा अरबों डॉलर खर्च करने की आलोचना की। "इन चिप फ़ैक्ट्रियों के बारे में सोचें। चिप निर्माण को सब्सिडी देने के लिए इतने सारे अरबों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं," उन्होंने कहा, चमड़े जैसे कई रोज़गार-केंद्रित क्षेत्र अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। "हम उन क्षेत्रों में पिछड़ रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि हमारे पास रोज़गार की समस्या ज़्यादा है। नौकरी की समस्या पिछले 10 सालों में पैदा नहीं हुई है। यह पिछले कुछ दशकों से बढ़ रही है। लेकिन अगर आप उन क्षेत्रों की उपेक्षा करते हैं जो अधिक गहन हैं, तो मैं यह नहीं कह रहा हूं कि हमें अब चमड़े के नमूनों को सब्सिडी देने की जरूरत है, लेकिन यह पता लगाना चाहिए कि वहां क्या गलत हो रहा है और उसे सुधारने की कोशिश करनी चाहिए,"।

भारतीय इनोवेटर

एक सवाल का जवाब देते हुए, राजन ने कहा कि बहुत से भारतीय इनोवेटर अब सिंगापुर या सिलिकॉन वैली में अपना कारोबार स्थापित करने जा रहे हैं क्योंकि उन्हें वहां अंतिम बाजारों तक पहुंच बहुत आसान लगती है। "हमें यह पूछने की जरूरत है कि ऐसा क्या है जो उन्हें भारत के अंदर रहने के बजाय भारत से बाहर जाकर कारोबार स्थापित करने के लिए मजबूर करता है? लेकिन जो बात वास्तव में दिल को छू लेने वाली है, वह इनमें से कुछ उद्यमियों से बात करना और दुनिया को बदलने की उनकी इच्छा को देखना है और उनमें से कई तेजी से भारत में रहकर खुश नहीं हैं,"। "वे वास्तव में वैश्विक स्तर पर और अधिक विस्तार करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि एक युवा भारत है जिसमें विराट कोहली की मानसिकता है। मैं दुनिया में किसी से पीछे नहीं हूं," राजन ने कहा।

अपने प्रेजेंटेशन में, राजन ने कहा कि

इससे पहले अपने प्रेजेंटेशन में, राजन ने कहा कि चाहे कोई सेवा, विनिर्माण, कृषि निर्माण को चुने, भारत में एक समस्या है। उन्होंने कहा, "और यह इतना सर्वविदित है कि मुझे विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। बेरोजगारी की संख्या बहुत अधिक है, छिपी हुई बेरोजगारी और भी अधिक है, श्रम शक्ति में भागीदारी कम है, महिला श्रम शक्ति में भागीदारी वास्तव में बहुत कम है। हाल के दिनों में कृषि और नौकरियों का हिस्सा बढ़ रहा है। बेशक, यह सब उच्च शिक्षित बेरोजगारी और सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले लोगों की बड़ी संख्या में प्रदर्शित होता है। पीएचडी धारक रेलवे में चपरासी के रूप में नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं।" राजन ने कहा, "जबकि यह सब हो रहा है। भले ही हमारे पास बहुत बड़ा श्रम है जो बेरोजगार है, हमारे पास विनिर्माण की पूंजी तीव्रता लगातार बढ़ रही है।"