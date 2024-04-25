Loksabha Election 2024: सुनीता केजरीवाल करेंगी दिल्ली में रोड शो

जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री Arvind Kejriwal की पत्नी Sunita Kejriwal 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए Aam Aadmi Party के प्रचार अभियान में शामिल होने की उम्मीद है। पार्टी सूत्रों का मानना है कि उनकी मौजूदगी से केजरीवाल की अनुपस्थिति में पार्टी के प्रचार को बढ़ावा मिलेगा। समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें पार्टी के एक सूत्र के हवाले से कहा गया है, सुनीता केजरीवाल धीरे-धीरे बड़ी भूमिका निभा रही हैं, जिससे आप के प्रचार अभियान को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जो आबकारी नीति मामले में ईडी द्वारा केजरीवाल की गिरफ्तारी से प्रभावित हुआ है। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी गई है।

पार्टी के सूत्र

पार्टी के एक सूत्र ने बताया, "मुख्यमंत्री की पत्नी आगामी सप्ताहांत में कोंडली आरक्षित विधानसभा क्षेत्र में अपने पहले रोड शो में भाग लेंगी, जिसका प्रतिनिधित्व कुलदीप कुमार करते हैं। कुलदीप कुमार आप के पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट के उम्मीदवार हैं।" सुनीता केजरीवाल दिल्ली में आप द्वारा लड़ी जा रही तीन अन्य लोकसभा सीटों पर भी रोड शो में शामिल होंगी। दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन में लोकसभा चुनाव लड़ रही आप ने पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली और नई दिल्ली सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। कांग्रेस ने उत्तर पूर्वी दिल्ली, उत्तर पश्चिमी दिल्ली और चांदनी चौक सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। सूत्रों ने बताया कि सुनीता गुजरात और पंजाब में आप उम्मीदवारों के लिए भी प्रचार करेंगी। उनका नाम गुजरात के लिए पार्टी के स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल है।

सुनीता केजरीवाल

22 साल तक भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) की अधिकारी रहीं सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल की गिरफ़्तारी के बाद धीरे-धीरे चर्चा में आईं। उन्होंने ईडी की हिरासत से जनता और समर्थकों को संदेश पढ़ने के लिए कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थीं। उन्होंने 2016 में आईटी विभाग से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली और इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन में अपने पति के साथ रहीं, जिसके परिणामस्वरूप अंततः आम आदमी पार्टी का गठन हुआ।