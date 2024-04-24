Loksabha Election 2024: सैम पित्रोदा के बयान के बाद गरमाया संपत्ति के सर्वे और बांटने का मुद्दा, बीजेपी हमलावर

दूसरे चरण के मतदान से पहले BJP ने खुलकर संपत्ति के सर्वे और संपत्ति के बंटवारे जैसे मुद्दों पर खुलकर खेलना शुरू कर दिया है। 2024 के चुनाव की लड़ाई संपत्ति सर्वे से मुसलमान और मंगलसूत्र तक आ गई है। Sam Pitroda के बयान के बाद बीजेपी और हमलावर हो गई है। सोमवार को PM Modi ने घोषणा पत्र का जिक्र करते हुए मंगलसूत्र और मुस्लिम आरक्षण को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा था।

कांग्रेस के घोषणा पत्र

16 दिन पहले आए कांग्रेस के घोषणा पत्र और तेलंगाना में Rahul Gandhi के बयान के आधार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मुद्दा उठाया, अब उसे पूरी बीजेपी ने उठा लिया है। अब बीजेपी के हर नेता इस मुद्दे को उठा रहे हैं और इसका फायदा भी मिलता दिख रहा है। अमित शाह से लेकर मोहन यादव और गजेंद्र शेखावत तक इसे मुद्दा बना रहे हैं।द रअसल, बांसवाड़ा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो वो लोगों की संपत्तियां लेकर ज्यादा बच्चों वालों और घुसपैठियों को बांट देगी। मोदी ने कहा था, 'पहले जब इनकी सरकार थी तब उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला हक मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठा करते किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं, उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? पीएम ने आगे कहा था, 'ये कांग्रेस का मेनिफेस्टो कह रहा है कि वो मां-बहनों के गोल्ड का हिसाब करेंगे। उसकी जानकारी लेंगे और फिर उसे बांट देंगे और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह की सरकार ने कहा था संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयो-बहनो ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी मां-बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी नहीं बचने देंगे। ये यहां तक जाएंगे।'