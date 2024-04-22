scorecardresearch
भाजपा उन्हें और उनके भतीजे अभिषेक को निशाना बना रही है- ममता बनर्जी

अधिकारी पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने कहा, "एक गद्दार है जो अपने परिवार और गलत तरीके से अर्जित धन की रक्षा के लिए भाजपा में शामिल हो गया है। मैं उसे बता दूं, चॉकलेट बम विस्फोट करने की उसकी धमकी को हम तिरस्कार के साथ देखते हैं।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Apr 22, 2024 09:53 IST
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सांसद एवं तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को सत्तारूढ़ भाजपा पर उनके और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया और कहा कि वे "सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं।" तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सुप्रीमो ने यह भी दावा किया कि भाजपा उन्हें और टीएमसी महासचिव को निशाना बना रही है। बालुरघाट में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस के नेताओं, कार्यकर्ताओं और पश्चिम बंगाल के लोगों से सतर्क रहने को कहा।

Also Read: Mahrastra Loksabha 2024: अमरावती, वर्धा, नांदेड़ - दूसरे चरण में 8 सीटों पर मतदान

भाजपा मुझे और अभिषेक को निशाना बना रही है

उन्होंने कहा, "भाजपा मुझे और अभिषेक को निशाना बना रही है। हम सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम भगवा पार्टी की साजिश से डरते भी नहीं हैं। हम सभी से टीएमसी नेताओं और पश्चिम बंगाल के लोगों के खिलाफ साजिश के प्रति सतर्क रहने का आग्रह करते हैं।" ममता बनर्जी की यह टिप्पणी भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के उस बयान के एक दिन बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि "सोमवार को एक बड़ा विस्फोट होगा जो टीएमसी और उसके शीर्ष नेताओं को हिला देगा।"

अधिकारी पर निशाना

अधिकारी पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने कहा, "एक गद्दार है जो अपने परिवार और गलत तरीके से अर्जित धन की रक्षा के लिए भाजपा में शामिल हो गया है। मैं उसे बता दूं, चॉकलेट बम विस्फोट करने की उसकी धमकी को हम तिरस्कार के साथ देखते हैं।" उन्होंने कहा, "हम पटाखे फोड़कर उनका मुकाबला करेंगे। हमारे लिए पटाखे पीएम केयर फंड में विसंगतियों को उजागर करना और हर नागरिक के बैंक खाते में 15 लाख रुपये जमा करने का 'जुमला' है। वह केवल झूठ फैलाते हैं।"

