Mahrastra Loksabha 2024: अमरावती, वर्धा, नांदेड़ - दूसरे चरण में 8 सीटों पर मतदान

Maharashtra की आठ लोकसभा सीटों पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा। एनडीए - भाजपा और अविभाजित शिवसेना ने 2019 में इन 8 सीटों में से 7 पर जीत हासिल की थी। भाजपा ने अकोला, वर्धा और नांदेड़ पर जीत हासिल की, जबकि उसके गठबंधन सहयोगी शिवसेना ने बुलढाणा, यवतमाल-वाशिम, हिंगोली और परभणी से जीत हासिल की। नवनीत कौर, जो अब भाजपा में शामिल हो गई हैं, ने 2019 में अमरावती से निर्दलीय के रूप में जीत हासिल की थी। दूसरे चरण में सबकी निगाहें नांदेड़ और अमरावती पर होंगी। नांदेड़ लोकसभा क्षेत्र परंपरागत रूप से कांग्रेस का गढ़ रहा है, लेकिन दो बार इस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके वरिष्ठ नेता अशोक चव्हाण के भाजपा में शामिल होने के बाद भगवा पार्टी इस सीट को बरकरार रखने की बेहतर स्थिति में दिख रही है। भाजपा ने मौजूदा सांसद प्रताप पाटिल चिखलीकर को इंडिया ब्लॉक के वसंत चव्हाण के खिलाफ मैदान में उतारा है। प्रकाश अंबेडकर की अगुआई वाली वंचित बहुजन अघाड़ी (VBA) भी मैदान में है, जिसने इस बार अविनाश भोसीकर को मैदान में उतारा है - यह कदम भगवा पार्टी के लिए मददगार हो सकता है क्योंकि भाजपा विरोधी वोट बंट सकते हैं।

कांग्रेस का मजबूत किला

मराठवाड़ा क्षेत्र में स्थित नांदेड़ लंबे समय से कांग्रेस का मजबूत किला रहा है। इस जिले ने दो मुख्यमंत्री दिए हैं - पहले स्वर्गीय शंकरराव चव्हाण, जिन्होंने 1975 से 1977 और 1986 से 1988 तक दो बार मुख्यमंत्री पद संभाला, और फिर उनके बेटे अशोक चव्हाण, जिन्होंने भी दो बार - 2008 से 2009 और फिर 2009 से 2010 तक शीर्ष पद संभाला। हालांकि, अशोक चव्हाण ने इस साल फरवरी में अपना राजनीतिक कदम उठाया और उन्होंने भव्य पुरानी पार्टी को छोड़ दिया और सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल हो गए। वे उसी महीने के अंत में भगवा पार्टी के उम्मीदवार के रूप में राज्यसभा के लिए चुने गए। चव्हाण ने नांदेड़ लोकसभा सीट का दो बार - 1987 और 2014 में प्रतिनिधित्व किया। नांदेड़ उन दो सीटों में से एक थी जिसे कांग्रेस ने 2014 में महाराष्ट्र में जीता था, दूसरी सीट हिंगोली थी।

नांदेड़ सीट से

हालांकि, 2019 में चिखलीकर (बीजेपी) ने नांदेड़ सीट से चव्हाण (कांग्रेस) को 40,000 से ज़्यादा वोटों से हराया था। वीबीए के यशपाल भिंगे को 1.66 लाख वोट मिले थे, जिससे कांग्रेस की संभावनाओं पर असर पड़ने की आशंका है। हालांकि, इस बार नांदेड़ के वरिष्ठ पत्रकार संजीव कुलकर्णी का मानना है कि वीबीए बीजेपी की गणित बिगाड़ सकती है। पीटीआई से बात करते हुए कुलकर्णी ने कहा, "वीबीए उम्मीदवार ओबीसी समुदाय से हैं। नांदेड़ में ओबीसी मतदाता पारंपरिक रूप से भाजपा का समर्थन करते रहे हैं, लेकिन इस बार वोट बंट सकते हैं।"

अमरावती

अमरावती में नवनीत राणा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में शिवसेना उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंदराव अडसुल को हराया था।