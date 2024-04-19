scorecardresearch
Lok Sabha Election 2024 Phase 1 Voting Updates: 21 राज्यों की 102 सीटों पर वोटिंग जारी, Manipur में फायरिंग, Bengal के Cooch Behar में हिंसा, Chhattisgarh के Bijapur में ब्लास्ट

Lok Sabha Election 2024: बंगाल के कूचबिहार में भाजपा और टीएमसी के बीच पथराव की खबर है। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कूचबिहार के तूफानगंज में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पोलिंग बूथ पर हिंसा की। तृणमूल एजेंट्स से मारपीट की गई है और कई घायल हैं। भाजपा ने भी तृणमूल के कार्यकर्ताओं पर हिंसा का आरोप लगाया है।

अभिषेक सिन्हा
New Delhi ,UPDATED: Apr 19, 2024 13:10 IST
लोकत्रंत के महापर्व चुनाव की शुरूआत हो चुकी है

लोकत्रंत के महापर्व चुनाव की शुरूआत हो चुकी है। सभी राजनीतिक दल ऐड़ी-चोटी का जोर लगा रहे है। 19 अप्रैल यानि आज मतदान का पहल चरण है, पहले चरण में कुल 102 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इसी बीच कई जगहों से अशांति की खबरें आनी शुरू हो चुकी है। सीटों के हिसाब से यह सबसे बड़ा फेज है। वोटिंग शाम 6 बजे तक चलेगी। PM मोदी ने सभी से वोट डालने की अपील की। उन्होंने हिन्दी, तमिल, मराठी समेत 5 भाषाओं में ट्वीट भी किया है। वोटर टर्नआउट ऐप के मुताबिक, सुबह 9 बजे तक सबसे ज्यादा वोटिंग बंगाल में हुई। यहां 15.09% वोट पड़े। सबसे कम वोटिंग अरुणाचल में हुई, यहां 4.95% मतदान हुआ। वोटिंग के दौरान मणिपुर के बिष्णुपुर में फायरिंग, बंगाल के कूचबिहार हिंसा और छत्तीसगढ़ के बीजापुर में ग्रेनेड ब्लास्ट हुआ है। मणिपुर की दो लोकसभा सीटों (मणिपुर इनर और मणिपुर आउटर) पर भी इस फेज में वोटिंग है। हिंसा को देखते हुए आउटर सीट के कुछ हिस्सों में 26 अप्रैल को भी वोटिंग होगी। 2019 में इन 102 लोकसभा सीटों पर भाजपा ने 40, DMK ने 24, कांग्रेस ने 15 सीटें जीती थीं। अन्य को 23 सीटें मिली थीं। इस फेज में अधिकतर सीटों पर मुकाबला इन्हीं 3 दलों के बीच है। फर्स्ट फेज में 1,625 कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें 1,491 पुरुष, 134 महिला कैंडिडेट हैं। 8 केंद्रीय मंत्री, एक पूर्व मुख्यमंत्री और एक पूर्व राज्यपाल भी इस बार चुनाव मैदान में हैं। इस फेज के बाद 26 अप्रैल को दूसरे फेज की वोटिंग होगी। कुल 7 फेज में 543 सीटों पर 1 जून को मतदान खत्म होगा। सभी सीटों के रिजल्ट 4 जून को आएंगे। 

देवेंद्र फडणवीस बोले- लोकतंत्र का महोत्सव है

महाराष्ट्र के उप-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वोट डाला। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का महोत्सव जारी है। मैंने अपनी पत्नी और मां के साथ मतदान किया है। सभी लोगों से अपील है कि वो इस महोत्सव में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें। 

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पोलिंग बूथ से 500 मीटर दूर ग्रेनेड ब्लास्ट

छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के उसूर थाना इलाके के गलगम में CRPF-196 बटालियन के जवान एरिया डॉमिनेशन पर निकले थे। इसी दौरान UBGL सेल ब्लास्ट होने से एक जवान को चोट आई है। इससे 500 मीटर के फासले पर पोलिंग बूथ है। घायल जवान को अस्पताल ले जाया गया है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के उसूर थाना इलाके के गलगम में CRPF-196 बटालियन के जवान एरिया डॉमिनेशन पर निकले थे। इसी दौरान UBGL सेल ब्लास्ट होने से एक जवान को चोट आई है। इससे 500 मीटर के फासले पर पोलिंग बूथ है। घायल जवान को अस्पताल ले जाया गया है। 

सद्गुरु जग्गी वासुदेव, बाबा रामदेव ने वोट डाला

रामदेव ने कहा कि हमने भारत की आजादी, एकता के लिए वोट डाला है। हमने चिकित्सा की आजादी के लिए मतदान किया है। वे बोले- हमें एक ऐसा भारत बनाना है कि यहां के नागरिक को खुद को भारतीय कहने में गर्व हो। 

गडकरी नागपुर के टाउन हॉल वोटिंग करने पहुंचे 

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी नागपुर के टाउन हॉल वोटिंग करने पहुंचे। इस बार नागपुर में करीब 65% वोटिंग होने का अनुमान उन्होंने व्यक्त किया है। भाजपा नागपुर में 75% वोटिंग कराने के टारगेट पर काम कर रही है। 

पुडुचेरी सीएम वोट डालने पहुंचे

पुडुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी मोटरसाइकिल चलाकर वोट डालने पहुंचे। उन्होंने पुड्डुचेरी के देलारशपेट में वोट डाला। 73 साल के रंगासामी 2021 से पुड्डुचेरी के मुख्यमंत्री हैं।

उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वोट डाला 

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने परिवार के साथ देहरादून में वोट डाला। भाजपा ने उन्हें हरिद्वार लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस ने यहां राज्य के पूर्व सीएम हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत को मैदान में उतारा है। 

कूच बिहार में हिंसा

बंगाल के कूचबिहार में भाजपा और टीएमसी के बीच पथराव की खबर है। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कूचबिहार के तूफानगंज में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पोलिंग बूथ पर हिंसा की। तृणमूल एजेंट्स से मारपीट की गई है और कई घायल हैं। टीएमसी ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता हथियारों के साथ बूथ के सामने खड़े होकर मतदाताओं को डरा रहे हैं। इस इलाके में गुरुवार रात भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने हिंसा की और तृणमूल के अस्थाई दफ्तर में आगजनी की। टीएमसी ने भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है। भाजपा ने भी तृणमूल के कार्यकर्ताओं पर हिंसा का आरोप लगाया है। 

कूच बिहार में CAPF जवान की मौत
 
बंगाल के कूचबिहार में पोलिंग ड्यूटी में लगे CAPF जवान की मौत हो गई है। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक, जवान का नाम नीलेश कुमार है। वो बिहार से चुनाव ड्यूटी पर आया था। साथियों को वो बीमार हालत में मिला। जब उसे अस्पताल लाया गया, तब डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया।

