Lok Sabha Election 2024: NDA में 41 तो I.N.D.I.A में 37 पार्टियां, पढ़े दलों की पूरी लिस्ट

Lok Sabha Election 2024: NDA में 41 तो I.N.D.I.A में 37 पार्टियां, पढ़े दलों की पूरी लिस्ट
लोकसभा चुनाव के चौंकाने वाले नतीजे देखने को मिल रहे हैं। रूझानों में NDA बहुमत के पार है लेकिन विपक्ष भी दो-दो हाथ करने के तैयार है। चाहे फिर यूपी हो बंगाल, हर तरफ INDIA ब्लॉक को बढ़त मिलती दिख रही है
लोकसभा चुनाव के चौंकाने वाले नतीजे देखने को मिल रहे हैं। रूझानों में NDA बहुमत के पार है लेकिन विपक्ष भी दो-दो हाथ करने के तैयार है। चाहे फिर यूपी हो बंगाल, हर तरफ INDIA ब्लॉक को बढ़त मिलती दिख रही है। अगर रुझान नतीजों में बदलते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 'अबकी बार 400 पार' का नारा बेअसर साबित होगा और देश में एक बार फिर 'खिचड़ी सरकार' बनेगी। दरअसल, केंद्र की मोदी सरकार को शिकस्त देने के लिए पिछले साल जुलाई में दो दर्जन से अधिक विपक्षी दलों ने एक मंच पर आकर महागठबंधन किया था। इस गठबंधन का नाम रखा गया INDIA, जिसका पूरा नाम ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इनक्लूसिव एलायंस’ है।
Also Read: आंध्र में NDA, ओडिशा में भाजपा की सरकार संभव
बीजेपी को लोकसभा चुनाव में कड़ी टक्कर
बीजेपी को लोकसभा चुनाव में कड़ी टक्कर देने के लिए इस गठबंधन की सफलता घटक दलों के बीच एकजुटता और सीट बंटवारे से जुड़े समझौते पर टिकी थी। हुआ भी ऐसा ही। सभी दलों ने हर राज्य में सीट बंटवारा फॉर्मूला पर चुनाव लड़ा है। हालांकि बंगाल में टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। अब सवाल उठता है कि किस गठबंधन में कितनी पार्टियां शामिल हैं, तो बता दें कि बीजेपी के अगुवाई वाले गठबंधन NDA यानी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में कुल 41 दल शामिल हैं। वहीं विपक्ष के INDIA ब्लॉक में 37 पार्टियां हैं। इनमें नेशनल पार्टियों सहित राज्यों के स्थानीय दल शामिल हैं। इस लोकसभा चुनाव में सभी छोटे-बड़े दलों ने एकजुट होकर चुनाव लड़ा है। हालांकि जेजेपी, अकाली दल जैसी कई पार्टियां ऐसी भी हैं, जो किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है।
Also Watch: Lok Sabha Results 2024: रुझानों में NDA को मिला बहुमत! INDIA कितने पर आगे?
NDA में शामिल हैं ये 41 राष्ट्रीय और स्थानीय दल-
-भारतीय जनता पार्टी (BJP)
-नेशनल पार्टी (NPP)
-अखिल झारखंड छात्र संघ (AJSUP)
अखिल भारतीय एन.आर. कांग्रेस (AINRC)
-अपना दल (सोनेलाल) (ADS)
-असम गण परिषद (AGP)
-हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (HSPDP)
इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (IPFT)
-जनता दल (सेक्युलर) (JDS)
-जनता दल (यूनाइटेड) (JDU)
-लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) (LJPRV)
महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी (MGP)
-नागा पीपुल्स फ्रंट (NPF)
-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP)
-राष्ट्रवादी लोकतांत्रिक प्रगतिशील पार्टी (NDPP)
-राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (RLJP)
-शिवसेना शिंदे गुट (SHS)
-सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा (SKM)
-तेलुगु देशम पार्टी (TDP)
-टिपरा मोथा पार्टी (TMP)
यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी (UDP)
-यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी लिबरल (UPPL)
-अम्मा पीपुल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (AMMK)
मिलनाडु पीपुल्स प्रोग्रेस एसोसिएशन (TMMK)
-भारत धर्म जन सेना (BDJS)
-गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा (GNLF)
-हरयाणा लोकहित पार्टी (HLP)
हिंदुस्तानी पब्लिक मोर्चा (HAM)
-जन सुराज्य शक्ति (JSS)
-जन सेना पार्टी (JSP)
-केरला कामराज कांग्रेस (KKC)
-निषाद पार्टी (NP)
प्रहार जनशक्ति पार्टी (PJP)
-पट्टाली मक्कल काची (PMK)
-पुथिया निधि काची (PNK)
-राष्ट्रीय लोकदल (RLD)
-राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM)
राष्ट्रीय समाज पक्ष (RSP)
-रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अठावले) (RPIA)
-सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP)
-तमिल मनीला कांग्रेस (मूपनार) (TMCM)
INDIA ब्लॉक में शामिल हैं ये पार्टियां-
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (INC)
-भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (CPIM)
-आम आदमी पार्टी (AAP)
-तृणमूल कांग्रेस (TMC)
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (CPI)
-द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK)
-जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस (JKNC)
-झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM)
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) (NCP SP)
-राष्ट्रीय जनता दल (RJD)
-समाजवादी पार्टी (SP)
-शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे (SHS UBT)
अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक (AIFB)
-भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) लिबरेशन (CPI ML L)
-क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी (RSP)
केरल कांग्रेस एम (KC M)
-विदुथलाई चिरुथैगल काची (VCK)
-मरुमलार्ची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (MDMK)
-जम्मू और कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP)
केरल कांग्रेस (KC)
-इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML)
-राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी (RLP)
-मणिथानेया मक्कल काची (MMK)
कोंगुनाडु मक्कल देसिया कच्ची (KMDK)
-भारतीय किसान और मजदूर पार्टी (PWPI)
-रायजोर दाल (RD)
-असम जातीय परिषद (AJP)
आंचलिक गण मोर्चा (AGM)
-ऑल पार्टी हिल लीडर्स कॉन्फ्रेंस (APHLC)
-गोवा फॉर्वर्ड पार्टी (GFF)
-हमरो पार्टी (HP)
-मक्कल नीधि मैयम (MNM)
जन अधिकार पार्टी (JAP)
-विकासशील इंसान पार्टी (VIP)
-पुर्वांचल लोक परिषद (PLP)
-जातीय दल असम (JDA)
-समाजवादी गणराज्य पार्टी (SGP)