आइये जानते हैं कि बारिश में कार ख़राब या बाढ़ में बह जाने पर मिलता है Insurance?

बारिश का मौसम जहां लोगों को गर्मी से राहत देता है वहीं कुछ लोगों की रातों की नींद भी उड़ा देता है। बारिश में कई लोगों के घर बाढ़ में बह जाते हैं तो कुछ के अपने खो जाते हैं। बारिश किसी के लिए सुखद तो किसी के लिए दुखद साबित हो जाती है।

ऐसी बरसात में ही कई बार लोगों के दोपहिया और चार पहिया के भी वाट लग जाती है।

advertisement

Also Read : तेज़ बारिश और ख़राब मौसम के बीच बनती सड़क का वीडियो हुआ वायरल

हाल ही में दिल्ली, उत्तराखण्ड और हिमाचल प्रदेश की वायरल वीडियो में गाड़ियों का बहना, डूबना देखने को मिल जाता है। ऐसे में लोगों को पता ही नहीं होता कि क्या उन्हें इसके इन्शुरन्स का पैसा मिलेगा या क्या? क्योंकि आज भी भारत में समाज का एक हिस्सा ऐसा है जो अपने मेहनत की कमाई को लक्ज़री चार पहिया गाड़ी में लगा देता है और यदि उस गाड़ी को कोई नुक़सान पहुँच जाये तो बेचैन हो उठता है।

तो अगर आपकी गाड़ी बारिश में ख़राब हो जाए तो ऐसे में क्या करें?

जब भी आप अपनी कार का इन्शुरन्स लें तब कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखें। जैसे यदि आप जिस इलाक़े में रहते हैं और वहाँ बाढ़ जैसी परिस्थिति पैदा होती हैं तो हमेशा Comprehensive Insurance Policy लें। ऐसे ही Standard Comprehensive Policy के साथ, जीरो डेप्रिसिएशन और इंजन प्रोटेक्शन कवर जैसे ऐड ऑन लेना ना भूलें। ऐड ऑन लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि स्टैण्डर्ड पालिसी में अगर इंजन ख़राब हो जाए तो ऐसी ख़राबी कवर नहीं होती और इसके लिए आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे वहीं अगर आपके पास ऐड ऑन हुआ तो आपको कोई भी पैसा ऊपर से नहीं देना पड़ेगा क्योंकि इंजन प्रोटेक्शन ऐड ऑन कवर के अन्तर्गत आप कंपनी में क्लेम करने के हक़दार होते हो।