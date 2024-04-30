Karnataka Sex Scandal: विदेश कैसे भागा रेवन्ना? Video और पेन ड्राइव की जांच कर रही SIT
पूरे मामले पर केंद्रीय गृहराज्य मंत्री जी परमेश्वर का कहना है कि प्रज्वल विदेश भाग गए हैं। उन्हें वापस लाकर जांच करने की जिम्मेदारी एसआईटी की है। इस मामले में जांच जारी रहेगी।
पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के बेटे एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि पुलिस को जांच करनी चाहिए और वो अपने परिवार के सदस्य प्रज्वल रेवन्ना को बचाएंगे नहीं।
कर्नाटक के हासन में दो मामले दर्ज
इस संबंध में कर्नाटक के हासन में दो मामले दर्ज किए गए हैं। एक मामला एचडी रेवन्ना और दूसरा उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ दर्ज हैं। एक अन्य मामला नवीन गौड़ा के खिलाफ भी दर्ज है। अब ये दोनों मामले कर्नाटक सरकार के आदेश पर जांच के लिए एसआईटी को सौंप दिए गए हैं।
अश्लील वीडियो
रेवन्ना के कथित अश्लील वीडियो सार्वजनिक होने के बाद 33 साल के रेवन्ना शनिवार सुबह ही जर्मनी भाग गए थे। रेवन्ना का दावा है कि उनके वीडियो से छेड़छाड़ की गई है और उनकी छवि खराब करने के लिए इन वीडियो को सर्कुलेट किया जा रहा है। कुमारस्वामी ने आरोपों पर कहा कि वो किसी को नहीं बचाएंगे और अगर पुलिस को कार्रवाई करनी होगी तो वो करें हम किसी प्रकार का विरोध नहीं करेंगे लेकिन सच्चाई सामने आनी चाहिए। लेकिन ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि वह आनन-फानन में विदेश कैसे भाग गए? उनके विदेश जाने की भनक कैसे किसी को नहीं लगी।
केंद्रीय गृहराज्य मंत्री जी परमेश्वर
