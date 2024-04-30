scorecardresearch
NewsभारतKarnataka Sex Scandal: विदेश कैसे भागा रेवन्ना? Video और पेन ड्राइव की जांच कर रही SIT

Karnataka Sex Scandal: विदेश कैसे भागा रेवन्ना? Video और पेन ड्राइव की जांच कर रही SIT

पूरे मामले पर केंद्रीय गृहराज्य मंत्री जी परमेश्वर का कहना है कि प्रज्वल विदेश भाग गए हैं। उन्हें वापस लाकर जांच करने की जिम्मेदारी एसआईटी की है। इस मामले में जांच जारी रहेगी।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Apr 30, 2024 12:33 IST
मामला एचडी रेवन्ना और दूसरा उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ दर्ज हैं
पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के बेटे एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि पुलिस को जांच करनी चाहिए और वो अपने परिवार के सदस्य प्रज्वल रेवन्ना को बचाएंगे नहीं। 

कर्नाटक के हासन में दो मामले दर्ज

इस संबंध में कर्नाटक के हासन में दो मामले दर्ज किए गए हैं। एक मामला एचडी रेवन्ना और दूसरा उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ दर्ज हैं। एक अन्य मामला नवीन गौड़ा के खिलाफ भी दर्ज है। अब ये दोनों मामले कर्नाटक सरकार के आदेश पर जांच के लिए एसआईटी को सौंप दिए गए हैं।

Also Read: देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना पर लगे गंभीर आरोप, सरकार ने शुरू की SIT जांच

अश्लील वीडियो

रेवन्ना के कथित अश्लील वीडियो सार्वजनिक होने के बाद 33 साल के रेवन्ना शनिवार सुबह ही जर्मनी भाग गए थे। रेवन्ना का दावा है कि उनके वीडियो से छेड़छाड़ की गई है और उनकी छवि खराब करने के लिए इन वीडियो को सर्कुलेट किया जा रहा है। कुमारस्वामी ने आरोपों पर कहा कि वो किसी को नहीं बचाएंगे और अगर पुलिस को कार्रवाई करनी होगी तो वो करें हम किसी प्रकार का विरोध नहीं करेंगे लेकिन सच्चाई सामने आनी चाहिए। लेकिन ये सवाल अभी भी बना हुआ है कि वह आनन-फानन में विदेश कैसे भाग गए? उनके विदेश जाने की भनक कैसे किसी को नहीं लगी।

केंद्रीय गृहराज्य मंत्री जी परमेश्वर

इस पूरे मामले पर केंद्रीय गृहराज्य मंत्री जी परमेश्वर का कहना है कि प्रज्वल विदेश भाग गए हैं। उन्हें वापस लाकर जांच करने की जिम्मेदारी एसआईटी की है। इस मामले में जांच जारी रहेगी।

Apr 30, 2024