देवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना पर लगे गंभीर आरोप, सरकार ने शुरू की SIT जांच

Newsभारतदेवगौड़ा के पोते प्रज्वल रेवन्ना पर लगे गंभीर आरोप, सरकार ने शुरू की SIT जांच

सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया कि शनिवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया सरकार ने महिला आयोग की अध्यक्ष की मांग पर इस मामले जांच के लिए एसआईटी गठित करने का आदेश दिया था।

BT बाज़ार डेस्क
UPDATED: Apr 28, 2024 15:14 IST
कर्नाटक की हसन लोकसभा सीट से जनता दल सेक्युलर (JDS) के सांसद प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े सेक्स स्कैंडल बड़ी जानकारी सामने आई है। सूत्रों ने दावा किया है कि कर्नाटक सरकार द्वारा इस मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित करने के बाद प्रज्वल रेवन्ना देश छोड़कर भाग गए हैं। ऐसी सोशल मीडिया पर अटकलें चल रही हैं। हालांकि प्रज्वल की तरफ से 
अभी तक कोई बयान सामने आया है।

जेडीएस की तरफ से बयान जारी कर कहा गया है कि ये उनके नेता को बदनाम करने की साजिश है।

एफआईआर में कहा गया है कि नवीन गौड़ा और अन्य ने वीडियो और तस्वीरों से छेड़छाड़ की और प्रज्वल रेवन्ना को बदनाम करने के लिए उन्हें हसन लोकसभा क्षेत्र में पेन ड्राइव, सीडी और व्हाट्सएप के माध्यम से मतदाताओं के बीच प्रसारित किया. ये लोग मतदाताओं से उन्हें वोट न देने के लिए कह रहे हैं.

प्रज्वल रेवन्ना के कथित वीडियो हसन लोकसभा सीट पर होने वाले मतदान से दो दिन पहले सामने आए थे। इसके बाद कर्नाटक महिला आयोग की अध्यक्ष ने सरकार को पत्र लिखकर इस मामले में एसआईटी बनाने की मांग की थी. जिस पर शनिवार 27 अप्रैल को सीएम सिद्धारमैया ने एसआईटी बनाने का निर्देश दिया था.

प्रज्वल रेवन्ना मामले में एसआईटी बनाने के बारे में जानकारी देते हुए सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा, प्रज्वल रेवन्ना के अश्लील वीडियो मामले में सरकार ने विशेष जांच दल (SIT) बनाने का फैसला किया है।प्रज्वल रेवन्ना पूर्व पीएम एचडी देवगौड़ा के पोते और कर्नाटक सरकार में पूर्व मंत्री एचडी रेवन्ना के बेटे हैं। वह हसन सीट से सांसद और इस बार भी उन्हें पार्टी ने हसन लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा है। 

Edited By:
ankur tyagi
Published On:
Apr 28, 2024