जेपी नड्डा राज्यसभा में सदन के नेता नियुक्त
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है। नड्डा कैबिनेट में रसायन और उर्वरक विभाग भी संभाल रहे हैं। वे सदन के नेता के तौर पर पीयूष गोयल की जगह लेंगे। गोयल मुंबई से लोकसभा के लिए चुने गए हैं।
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नड्डा का कार्यकाल इस महीने समाप्त हो रहा है, लेकिन वे इस साल के अंत में चार राज्यों के चुनाव संपन्न होने और नए अध्यक्ष के चुने जाने तक इस पद पर बने रह सकते हैं। इस बीच, उनके दैनिक कार्यों में मदद के लिए एक कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की जा सकती है।पार्टी के नियमों के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तभी किया जाता है जब 50 प्रतिशत राज्यों में संगठनात्मक चुनाव पूरे हो जाएं। इस प्रक्रिया में करीब छह महीने का समय लग सकता है। इसलिए, नए अध्यक्ष का चुनाव दिसंबर या जनवरी में हो सकता है।