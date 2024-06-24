scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsभारतजेपी नड्डा राज्यसभा में सदन के नेता नियुक्त

जेपी नड्डा राज्यसभा में सदन के नेता नियुक्त

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है। नड्डा कैबिनेट में रसायन और उर्वरक विभाग भी संभाल रहे हैं।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Jun 24, 2024 17:30 IST
जेपी नड्डा राज्यसभा में सदन के नेता नियुक्त
जेपी नड्डा राज्यसभा में सदन के नेता नियुक्त

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है। नड्डा कैबिनेट में रसायन और उर्वरक विभाग भी संभाल रहे हैं। वे सदन के नेता के तौर पर पीयूष गोयल की जगह लेंगे। गोयल मुंबई से लोकसभा के लिए चुने गए हैं।

advertisement

Also Read: नीतीश को झटका: पटना हाईकोर्ट ने पिछड़े वर्गों के लिए 65% आरक्षण रद्द किया

जेपी नड्डा को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नड्डा का कार्यकाल इस महीने समाप्त हो रहा है, लेकिन वे इस साल के अंत में चार राज्यों के चुनाव संपन्न होने और नए अध्यक्ष के चुने जाने तक इस पद पर बने रह सकते हैं। इस बीच, उनके दैनिक कार्यों में मदद के लिए एक कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति की जा सकती है।पार्टी के नियमों के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव तभी किया जाता है जब 50 प्रतिशत राज्यों में संगठनात्मक चुनाव पूरे हो जाएं। इस प्रक्रिया में करीब छह महीने का समय लग सकता है। इसलिए, नए अध्यक्ष का चुनाव दिसंबर या जनवरी में हो सकता है।

 

Edited By:
Abhishek
Published On:
Jun 24, 2024