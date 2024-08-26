ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मोबाइल नंबर अपडेट करना अनिवार्य

Update Mobile Number in Licence: अगर आप बिहार के निवासी हैं तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल, बिहार सरकार ने गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन और ड्राइविंग लाइसेंस के साथ मोबाइल नंबर अपडेट करने का निर्देश दिया है। अगर आप सरकार की तरफ से जारी नियमों को नहीं मानते हैं तो गाड़ी मालिक का लाइसेंस या गाड़ी का रजिस्ट्रेशन निलंबित किया जा सकता है। ऐसे में आप घर बैठे मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं।

इसके लिए आपको क्या करना है?

इसके लिए आप आधिकारिक वेबसाइट parivahan.gov.in पर जाएं

होम पेज पर आपको व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज पर क्लिक करना है

इसके बाद अपना राज्य सेलेक्ट करें

अब RTO सेलेक्ट कर आगे प्रोसीड का विकल्प क्लिक कर ऑनलाइन सर्विसेज का विकल्प सेलेक्ट करें

इसके बाद अपडेट मोबाइल नंबर पर क्लिक करें

वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, चेचिस नंबर, इंजन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट आदि भरें

इसके बाद शो डिटेल्स ऑप्शन पर क्लिक करके मोबाइल नंबर और आधार नंबर डालने के बाद मोबाइल नंबर अपडेट करें

अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर करें कॉल

वाहन रजिस्ट्रेशन में मोबाइल नंबर vahan.parivahan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन मोबाइल अपडेट कर सकते हैं. ड्राइविंग लाइसेंस में मोबाइल नंबर sarathi.parivahan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं. मोबाइल अपडेट से संबंधित विशेष जानकारी के लिए परिवहन विभाग के हेल्प डेस्क नंबर 06122547212 पर संपर्क करें. विशेष जानकारी के लिए https://state.bihar.gov.in/transport/ पर जाकर How do I पर क्लिक करें