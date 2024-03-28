IPL 2024: राजस्थान रॉयल्स को आईपीएल 2024 में हराना मुश्किल होगा: स्टीव स्मिथ

Steve Smith को लगता है कि Rajasthan Royals इस सीज़न में IPL की सबसे संपूर्ण टीम दिख रही है और ऐसी टीम होगी जिसे हराना मुश्किल हो सकता है। RR को अपने अभियान की अच्छी शुरुआत मिली जब उन्होंने सीजन के अपने शुरुआती मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स को 20 रनों से हराया। रॉयल्स अब अपने अगले मैच के लिए सवाई मानसिंह स्टेडियम में ऋषभ पंत और दिल्ली कैपिटल्स का स्वागत करेगी। 28 मार्च को मैच से पहले स्टार स्पोर्ट्स से बात करते हुए स्मिथ ने कहा कि ऐसा लगता है कि आरआर ने इस सीज़न में सभी आधारों को कवर कर लिया है। ऑस्ट्रेलियाई स्टार ने सलामी बल्लेबाज यशस्वी जयसवाल और जोस बटलर के साथ-साथ आर अश्विन और युजवेंद्र चहल की स्पिन जोड़ी को जयपुर की टीम के लिए मुख्य खिलाड़ी बताया।

संजू सैमसन बहुत अच्छी स्थिति में दिख रहे हैं: स्मिथ

स्मिथ संजू सैमसन के बारे में भी बात करेंगे, जिन्होंने एलएसजी पर जीत के दौरान आगे बढ़कर नेतृत्व किया। सैमसन की आईपीएल सीज़न की शुरुआत में शानदार शुरुआत करने और फिर अंत तक धीमी गति से प्रदर्शन करने की प्रवृत्ति रही है। स्मिथ को लगता है कि इस बार इसका असर सैमसन पर पड़ सकता है, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि आरआर कप्तान इस समय अच्छी स्थिति में दिख रहे हैं। "उन्होंने बहुत अच्छा खेला, उन्हें जीत दिलाई। वह अच्छा खेल रहे हैं, बहुत अच्छी जगह पर दिख रहे हैं। वह सहज दिख रहे हैं। वह गेंद को बहुत अच्छे से मार रहे हैं। मुझे लगता है कि उनकी कप्तानी शानदार थी और वह इसे जारी रखना चाहेंगे।" वह रूप।" स्मिथ ने कहा, "अतीत में उनके सीज़न कुछ हद तक कम हो गए हैं, और इसका असर उनके दिमाग पर होगा। उस मानक को बनाए रखने और सामने से नेतृत्व करने के लिए।"