scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsभारतRuturaj Gaikwad बने CSK के कप्तान, MS Dhoni ने छोड़ी कमान, RCB से कल पहला मैच खेलेगी टीम

Ruturaj Gaikwad बने CSK के कप्तान, MS Dhoni ने छोड़ी कमान, RCB से कल पहला मैच खेलेगी टीम

महाराष्ट्र की ओर से घरेलू क्रिकेट खेलने वाले गायकवाड 2020 सीजन से चेन्नई सुपर किंग्स टीम का हिस्सा हैं। अब तक चार सीजन में उन्होंने 52 मैच खेले हैं और 39.07 की औसत और 135.52 के स्ट्राइक रेट से 1797 रन बना चुके हैं।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Mar 21, 2024 17:14 IST
Ruturaj Gaikwad बने CSK के कप्तान, MS Dhoni
Ruturaj Gaikwad बने CSK के कप्तान, MS Dhoni

Chennai Super Kings ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL-2024) की शुरुआत से एक दिन पहले कप्तान बदलने की घोषणा की है। टीम को 5 बार चैंपियन बना चुके MS Dhoni ने कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है। उनकी जगह 27 साल के युवा बल्लेबाज Ruturaj Gaikwad टीम की कमान संभालेंगे। वे फ्रेंचाइजी के चौथे कप्तान बने हैं। इससे पहले, एमएस धोनी, सुरेश रैना और रवींद्र जडेजा टीम की कमान संभाल चुके हैं। CSK ने बयान जारी कर कहा- 'एमएस धोनी ने IPL 2024 की शुरुआत से पहले चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी ऋतुराज गायकवाड को सौंप दी है। गायकवाड 2019 से चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा हैं और उन्होंने इस दौरान IPL में 52 मैच खेले हैं। टीम आगामी सीजन का इंतजार कर रही है।' इस सीजन का ओपनिंग मैच चेन्नई और बेंगलुरु के बीच एमए चिदंबरम स्टेडियम में शुक्रवार को खेला जाएगा। 

advertisement

गायकवाड को क्यों बनाया गया कप्तान?

गायकवाड को क्रिकेटिंग सर्किल में काफी पहले से लीडरशिप ऑप्शन के तौर पर देखा जा रहा था। जब उन्होंने चेन्नई के लिए पहला सीजन खेला था तब से ही कुछ एक्सपर्ट उन्हें भविष्य का कप्तान बता रहे थे। वे धोनी की पसंद भी बताए जा रहे हैं। इसके अलावा बल्लेबाजी में वे काफी कंसिसटेंट रहते हैं। 2022 सीजन को छोड़कर हर साल उन्होंने CSK के लिए 40 से ऊपर की औसत से रन बनाए हैं। वे घरेलू क्रिकेट में महाराष्ट्र की कप्तानी भी करते रहे हैं। 

Also Read: 31 मार्च को खुले रहेंगे Bank-IT दफ्तर, RBI ने जारी किया नोटिफिकेशन

भारतीय टीम की कप्तानी कर चुके हैं गायकवाड, एशियाड का गोल्ड दिलाया

युवा बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड इससे पहले भारतीय क्रिकेट टीम को लीड कर चुके हैं। वे 2022 में चीन में खेले गए एशियन गेम्स में भारतीय पुरुष टीम के कप्तान बनाए गए थे। उन गेम्स में गायकवाड ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। 

2022 में भी धोनी ने छोड़ी थी कप्तानी

पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने इससे पहले 2022 के सीजन में भी कप्तानी छोड़ी थी, तब रवींद्र जडेजा को कैप्टन बनाया गया था, लेकिन टीम के खराब प्रदर्शन के कारण जडेजा ने बीच सीजन में ही कप्तानी छोड़ दी और फिर से धोनी को कमान संभालनी पड़ी। इसके बाद 2023 सीजन में धोनी ने चेन्नई को अपनी लीडरशिप में 5वीं बार चैंपियन बनाया। 

2019 सीजन से CSK के लिए खेल रहे गायकवाड

महाराष्ट्र की ओर से घरेलू क्रिकेट खेलने वाले गायकवाड 2020 सीजन से चेन्नई सुपर किंग्स टीम का हिस्सा हैं। अब तक चार सीजन में उन्होंने 52 मैच खेले हैं और 39.07 की औसत और 135.52 के स्ट्राइक रेट से 1797 रन बना चुके हैं।

Edited By:
Abhishek
Published On:
Mar 21, 2024