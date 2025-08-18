क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड प्वाइंट्स का ऐसे करें स्मार्ट इस्तेमाल, फ्री और सस्ते में मिलेगा बहुत कुछ - Details
Credit Card Reward Points: क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड प्वाइंट्स आपके लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। ये प्वाइंट्स आपको रोज खर्च पर पैसे बचाने और ज्यादा फायदा पाने में मदद करते हैं। लेकिन कई लोग इन प्वाइंट्स का सही इस्तेमाल नहीं करते और अच्छा मौका खो देते हैं।
अगर आप सही तरीके से प्वाइंट्स का इस्तेमाल करना सीख जाएं, तो आप फ्री ट्रैवल, शॉपिंग पर छूट या कैशबैक पा सकते हैं। प्वाइंट्स का सही समय पर इस्तेमाल करें, ऑफर का फायदा उठाएं और प्वाइंट्स खत्म होने से पहले रिडीम कर लें। चलिए जानते हैं वो स्मार्ट तरीके जिससे आप अपने क्रेडिट प्वाइंट से ज्यादा से ज्यादा लाभ पा सकते हैं।
रिवार्ड प्वाइंट्स का ऐसे करें स्मार्ट इस्तेमाल
1. क्रेडिट कार्ड बिल चुकाएं: कई बैंक प्वाइंट्स को स्टेटमेंट क्रेडिट में बदलने की सुविधा देते हैं। इससे बकाया राशि कम हो जाती है। यह सबसे प्रैक्टिकल विकल्पों में से एक है।
2. फ्लाइट और होटल बुक करें: प्वाइंट्स से हवाई टिकट, होटल स्टे या ट्रैवल वाउचर खरीदे जा सकते हैं। यह लेगुलर ट्रैवल करने वालों के लिए बड़ी बचत का जरिया है।
3. पार्टनर स्टोर्स पर शॉपिंग करें: अधिकांश कार्ड्स के ऑनलाइन और ऑफलाइन पार्टनर स्टोर्स होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर ग्रॉसरी तक, प्वाइंट्स के जरिए रियल सेविंग की जा सकती है।
4. गिफ्ट वाउचर्स लें: तुरंत शॉपिंग की जरूरत नहीं है तो प्वाइंट्स को पॉपुलर ई-कॉमर्स और रिटेल ब्रांड्स के गिफ्ट वाउचर्स में बदल लें और बाद में आसानी से इस्तेमाल करें।
5. एयर माइल्स और लॉयल्टी प्रोग्राम्स में कन्वर्ट करें: प्रीमियम कार्ड धारक प्वाइंट्स को एयरलाइन/होटल लॉयल्टी प्रोग्राम्स में ट्रांसफर कर सकते हैं। इससे अपग्रेड, फ्री स्टे और एक्सक्लूसिव ट्रैवल पर्क्स का फायदा उठाया जा सकता है।