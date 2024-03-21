scorecardresearch
31 मार्च को खुले रहेंगे Bank-IT दफ्तर, RBI ने जारी किया नोटिफिकेशन

चालू वित्त वर्ष खत्म होने के चलते इनकम टैक्स विभाग ने भी अपने सभी दफ्तरों की लॉन्ग वीकेंड की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। इसे लेकर आज विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया है। विभाग ने टैक्स से जुड़े कामों को पूरा करने के लिए यह फैसला लिया है।

BT बाज़ार डेस्क
New Delhi ,UPDATED: Mar 21, 2024 10:35 IST
31 मार्च 2024 को रविवार की छुट्टी होने के बावजूद सभी एजेंसी बैंक जनता के लिए खुले रहेंगे। इसके लिए RBI ने बुधवार को एक नोटिफिकेशन जारी किया है। वहीं इनकम टैक्स विभाग ने भी अपने सभी ऑफिस खुले रखने को कहा है। RBI के सर्कुलर के मुताबिक "बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे सरकारी बिजनेस से संबंधित अपनी सभी ब्रांच को 31 मार्च 2024, रविवार के दिन खुला रखेंगे। इसके अलावा सभी एजेंसी बैंक भी जनता के लिए भी खुले रहेंगे, ताकि FY24 में रिसीप्ट्स और पैमेंट से संबंधित सभी सरकारी लेनदेन का हिसाब रखा जा सके।" बता दें कि इस दिन चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 (FY24) का आखिरी दिन है। इस सर्कुलर से साफ है कि सरकारी काम के साथ साथ बैंक, आम जनता के काम भी करेंगे। इस दिन आम जनता को दी जाने वाली सभी सुविधाएं पहले की तरह चलती मिलेंगी। ये नोटिफिकेशन RBI चीफ जनरल मैनेजर सुनील TS नायर के जरिए जारी किया गया है। 

सैटल होते हैं सारे ट्रांजेक्शन

हर साल 31 मार्च का दिन वित्त वर्ष का आखिरी दिन होता है। इस दिन सरकार से जुड़े सभी ट्रांजेक्शंस, आदर्श स्थिति में सैटल हो जाने चाहिए। इसके चलते नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (NEFT) और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) सिस्टम के जरिए होने वाले ट्रांजैक्शंस 31 मार्च को रात 12 बजे तक जारी रहते हैं। 

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में गुड फ्राइडे के साथ शनिवार-रविवार को छुट्टियां भी रद्द

चालू वित्त वर्ष खत्म होने के चलते इनकम टैक्स विभाग ने भी अपने सभी दफ्तरों की लॉन्ग वीकेंड की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। इसे लेकर आज विभाग ने एक सर्कुलर जारी किया है। विभाग ने टैक्स से जुड़े कामों को पूरा करने के लिए यह फैसला लिया है। यानी 29 मार्च (शुक्रवार), 30 मार्च (शनिवार) और 31 मार्च (रविवार) को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सभी दफ्तर खुले रहेंगे। अगर विभाग के इस फैसले से टैक्सपेयर को टैक्स से जुड़े काम को निपटाने के लिए 3 ज्यादा मिल जाएंगे, क्योंकि इस हफ्ते होली की वजह से सोमवार को सभी आयकर विभाग के ऑफिस बंद रहेंगे। ऐसे में टैक्सपेयर्स को सुविधा देने के लिए विभाग ने लॉन्ग वीकेंड खत्म करने का फैसला लिया है।

